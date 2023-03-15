Комиссия Парламентского собрания союза Беларуси и России работает на Брянщине

Комиссия по энергетике и транспорту Парламентского Собрания Союза Беларуси и России работает в Брянской области. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области работает Комиссия по энергетике и транспорту Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В ее состав входят член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко, сенатор Российской Федерации Григорий Рапота и председатель комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

«Для нас Республика Беларусь остается важнейшим стратегическим партнером. На долю Беларуси приходится более 66 % от всего объема товарооборота Брянской области. В прошлом году внешнеторговый оборот с Республикой Беларусь составил 920,9 млн долларов США и вырос к уровню 2021 года почти на 40 %», – отметил Александр Богомаз.

Глава регион подчеркнул, что представители государств рассмотрят пример сотрудничества региона с Гомельской областью.

«Удельный вес Гомельской области в общем товарообороте Брянской области с Республикой Беларусь за прошедший год составил более 35 %, или более 300 млн долларов. Внешнеторговый оборот между нашими областями увеличился в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Успешно работают совместные предприятия, развивается сотрудничество сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Пример успешного сотрудничества в сфере строительства — реализация инвестиционного проекта по строительству в Брянске 16-этажного жилого дома», — уточнил брянский губернатор.

Члены Комиссии обсудили развитие транспортной системы, а также посетили Брянский машиностроительный завод и «Брянсксельмаш».

«Еще одно важное направление совместной работы — патриотическое воспитание молодежи. Предметом обсуждения станут инициативы по сохранению исторической памяти на государственном уровне. Мы готовы учиться друг у друга, жить, развиваться и вместе смотреть в будущее!» — заключил Александр Богомаз.