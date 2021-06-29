Прилепин и компания рассказали о своих планах

Три политика – Захар Прилепин, Александр Воробьев и Николай Новичков – дали пресс-конференцию в Брянске, рассказав о своих взглядах на политику, экономику и культуру.

Без излишней скромности Прилепин сразу признался, что считает себя политическим интеллектуалом. В подтверждение этого тезиса Захар напомнил, что именно он предсказал гражданскую войну на Украине и неминуемый конец российского дикого капитализма, свойственного 90-м и началу нулевых. Вопрос о смене амплуа, превращении из писателя в политика, Прилепин парировал историей своей политической деятельности в рядах нескольких политических движений и активным участием в митингах.

Важным аргументов в пользу своей команды Прилепин считает, что в ней ведущие роли занимают писатели, публицисты, экономисты: «Мы идем в политику со своими книгами, а не с речами, написанными спичрайтерами. В моей команде думающие, пишущие, формулирующие люди».

Конечно же, интерес журналистов вызвало предложение выплачивать всем (или почти всем) гражданам небольшое пособие. По словам Прилепина, справедливый базовый доход является новеллой только для России, а в успешных странах так или иначе реализован. При этом писатель утверждает, что предложение не популистское: «Прежде чем выступить с этой идеей, мы проработали, продумали механизмы, указали источники. Любой человек, родившийся в России имеет право на заботу государства».

Николай Новичков тут же продемонстрировал, как можно «найти два миллиарда за пару минут». «Порядка триллиона рублей остается в год на счетах казначейства, – сообщил он, – эти средства должны были быть потрачены, но фактически остались. Вот вам один источник. Прогнозируемая прибыль Сбербанка – около триллиона. А ведь банк государственный. Вот и второй источник. Деньги есть, и их нужно дать людям. И эти деньги будут работать на нас с вами».

Кроме базового дохода есть у партии Прилепина и другие не менее радикальные предложения. Например, вернуть советский пенсионный возраст, ликвидировать пенсионный фонд, а пенсии платить напрямую из бюджета. Сомнения в возможности реализации этой идеи Прилепин развеял примером борьбы с единым государственным экзаменом: «Пока мы эту тему не подняли, казалось, что ЕГЭ незыблем. А сейчас мы на пути к его отмене, идею поддерживает уже и партия власти. Есть возражения у министерства образования, но и они какие-то вялые».

На провокацию печального журналиста, задавшего пессимистичный вопрос о противоречиях официальной статистики реального положения в Брянской области, Прилепин не поддался: «Если приехать в любой регион и обрушиться с критикой, даже если журналисты и местные жители сами недовольны, они сами же скажут: «Нифига себе, явился и нам рассказывает». Он сообщил, что хорошо изучил проблемы региона – «начиная с экологии и воды, заканчивая состоянием политической системы и малого и среднего бизнеса» – но критиканского пафоса не разделяет: «Я объехал практически все регионы в России и могу вас завезти туда, где вы скажете: «Ох, как у нас, в Брянской области, хорошо! Лучше не бывает». Надо уметь ценить вещи и отдавать себе отчет, что команда региональной власти работает не так долго».

Захар Прилепин пообещал не оставлять Брянщину без внимания, посещать ее и заниматься решением региональных проблем. А Александр Воробьев, один из лидеров партии, будет присутствовать в регионе почти постоянно.

В финале спикеры поделились своим видением роли депутата. «Мы за возвращение всей нормативной базы, которая гарантирует прозрачность работы депутатского корпуса», – сказал Прилепин. «Этот вопрос проработан у нас, – подхватил Новичков. – Депутат в момент получения мандата должен принимать присягу. У нас президент присягу принимает, а депутаты, получая власть из рук избирателей – нет. Присяга – это обязательство. Сначала вы введем общественную присягу – для членов нашей партии, а затем будем добиваться, чтобы она была принята на государственном уровне».