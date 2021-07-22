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Сенатор Бабаков рассказал, как сделать россиян богатыми

2021, 22 июля 14:44 Политика
Сенатор Бабаков рассказал, как сделать россиян богатыми
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Член Совета Федерации посетил Брянск и поделился с журналистами своим видением развития страны.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, ученый, экономист, имеющий колоссальный успешный опыт практического применения экономических знаний в бизнесе, рассказал, как он и его единомышленники хотели бы изменить Россию.

Удвоить доход, сдержать цены

– Александр Михайлович, Совет Федерации, конечно, структура политическая, но население больше волнуют проблемы экономического характера. Есть ли у сенаторов предложения по улучшению благосостояния граждан России?

– Группа единомышленников сформировала большой пул экономистов и, на основе их анализа, нам удалось сформулировать целую программу. Уверенно скажу, что сейчас есть предпосылки, чтобы за пять-десять лет увеличить доходы граждан вдвое. При этом мы предлагаем механизм, который позволит оставить цены на основные товары на прежнем уровне – они не вырастут кардинально. У государства достаточно инструментов, чтобы оперативно вмешиваться в экономические процессы.

– Перспектива кажется достаточно популистской. Есть ли за ней расчеты и механизмы реализации?

– Разумеется. Это проверенное во многих странах средство – адресная эмиссия. Говоря простым языком, денежная масса адресно передается низкооплачиваемым гражданам и тем отраслям, которые нуждаются в ней. Строго под контролем государства. Чтобы эта денежная масса не выплеснулась на рынок, у государства есть средства, оно может влиять и на цены, и на валютный рынок. Необходим жесткий контроль, но его не заметят ни предприятия, ни население. А вот спекулянты не только заметят, но и уйдут с рынка.

– Можно привести пример, как это работает?

– Если мы проинвестируем в жилищное строительство необходимые средства, если дадим бизнесу долгосрочные целевые кредиты под 1-2%, а людям дадим деньги, которые они смогут накопить, то мы получим решение жилищной проблемы. При этом бизнес, застройщики, получая дешевые кредиты, должны будут гарантировать низкие цены. В результате получаем занятость населения, занятость капитала и уверенность, что человек получит те квадратные метры, на которые рассчитывал.

Это и есть солидарная экономика – экономика, которая объединяет интересы государства, интересы населения, интересы бизнеса. И строится она на конкретных, объективно существующих экономических законах.

План и контроль

– А что с остальными секторами экономики? Эта адресная эмиссия там тоже сработает?

– Сейчас уникальная ситуация – развивающиеся отрасли недозагружены. Если дать им денежную массу, которую нельзя вывести из страны или в спекулятивные сектора, мы получим естественный мощный рост экономики. И эта мобилизация поможет быстро выбросить на рынок нужную населению товарную массу.

Бояться этих решений не надо. Китай идет по этому пути лет пятнадцать, и посмотрите, какой качественный скачок он осуществил. И Китай не изобрел велосипед, точно такие инструменты развития выбрала Германия после войны, а за ней Япония, Южная Корея. Эти решения потребуют жесткой дисциплины, и тогда мы получим десятипроцентный годовой рост экономики на протяжении десяти-пятнадцати лет.

– Дисциплина, контроль государства – это действительно многих пугает. Расскажите подробнее, как это должно работать?

– Если в конкретном месте нужно жилье – нужно людям, а, следовательно, и государству – то государство должно профинансировать его. При условии соблюдения сроков, качества и низкой цены. Если стране нужен завод, то государство также может выделить средства на него. И уже сегодня государство может это делать. И для этого потребуется возврат к планированию.

Но это не будет тот Госплан, который был в Советском Союзе. Государство может сказать, что стране нужны рубашки, но не должно говорить, какие – пусть рынок сам решит. А вот когда речь идет об оборудовании, необходимом для того, чтобы наша страна была сильной, государство может указывать и планировать конкретно. То есть, для товаров народного потребления будет индикативное планирование, носящее рекомендательный характер, а в более серьезных вопросах – директивное.

Финансовые новеллы

– А как же банковский сектор? Там тоже хотят быть прибыльными.

– Банки зарабатывают от 2 до 3 триллионов в год. Но ведь эта та денежная масса, которая может и должна работать на экономику! А она изымается.

Недопустимо, чтобы государственные банки, то есть институты реализации целей и задач государства, работали как коммерческие структуры. У госбанков другая степень наполнения, другие возможности, но и другая ответственность. И сегодняшняя ситуация буквально подталкивает к изменению логики работы банков. Во время пандемии государство, минуя банки, напрямую, обеспечило поддержку малому и среднему бизнесу. Механизм показал свою работоспособность.

Когда же банки ссылаются, на издержки, это лукавство. В эпоху цифровой экономики уже не нужны ни филиалы с сотнями работников, ни хранилища для бумажных денег, ни службы безопасности, месяцами проверяющие платежеспособность клиента, претендующего на кредит. Сегодня на Госуслугах обо мне знают больше, чем может узнать любой «безопасник». Государство видит мою платежеспособность и, значит, может напрямую со мной взаимодействовать, напрямую обеспечить кредитом, например. Это дает возможность сократить и время, и издержки. То есть исчезает основание для получения процентов.

Государственные банки должны работать на нужды граждан нашей страны. Если гражданин будет напрямую работать с государством, то не останется места микрофинансовым организациям и банкам, зарабатывающим на спекуляции. Вместе с необходимостью переплачивать проценты. Но, конечно, коммерческий банки останутся – в живой экономике всегда найдется спрос и на их услуги.

– Вы не раз говорили о справедливом базовом доходе. Идея достаточно популярная, в экономическом измерении понятная. Но есть ли у нее другие стороны?

– Справедливый базовый доход позволяет не только находить подходы к выравниванию доходов. Кроме того, это на многие поколения сформирует понимание, что источником благосостояния является не только труд, но и то, что они живут в стране и защищают интересы страны, которая обладает колоссальными ресурсами. И тут важно соблюсти меру и не предлагать нереалистичных вариантов. Справедливый базовый доход, кроме всего прочего, позволит изменить ситуацию и с пенсиями – увеличить их.

– Вам не кажется, что ваши идеи просто революционны?

– Наоборот. Мы предлагаем путь, который позволит избежать потрясений. Мы не говорим, что все плохо, а мы придем и сделаем хорошо, нет. Мы видим возможности дальнейшего интенсивного развития. Страна готова сегодня к прорыву, но не нужно ждать, что его кто-то подарит. Любое движение вперед, любые улучшения возможны только в солидарном усилии всех граждан России. И сегодня все зависит от того, примут ли эти идеи и планы граждане. Чем больше людей согласятся с нашими предложениями, тем больше шансов их реализовать. И тогда наши инициативы трудно будет не принять.

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