Сергей Горелов рассказал о планах «Партии Роста» на грядущих выборах

Брянский предприниматель и политик Сергей Горелов рассказал, что на расширенном политсовете «Партии Роста» принято решение выдвинуть для участия в выборах в Госдуму более 60 кандидатов-одномандатников, «закрыв» и оба брянских округа.

«Сейчас список кандидатов формируется, – сообщил Горелов, – на момент проведения политсовета в нем уже было более 50 фамилий, география выборов пока насчитывает 22 региона». В Брянской области «Партия Роста» также представит свой список и кандидатов по каждому из двух одномандатных округов.

Сергей Горелов поделился видением лидера партии Бориса Титова, озвученном на политсовете: «Борис Юрьевич сделал акцент на том, что наша партия традиционно очень широко участвует в муниципальных выборах и лидирует по числу муниципальных депутатов среди всех партий, не представленных в Госдуме. Эта традиция будет продолжена, партия продолжит активно участвовать в выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и, конечно, выставит своих кандидатов на выборах в региональные парламенты в тридцати регионах России».

Наш земляк, уроженец дятьковского района Брянской области, глава Тверского района Москвы Яков Якубович, выдвинутый кандидатом от «Партии Роста», оценил перпективы партии в нашем регионе: «Ряд регионов ЦФО, включая Брянщину, исторически входили в так называемый «красный пояс», здесь сильны левые настроения, а левые партии имели тут сильные позиции. «Партия Роста» – типично правая, праволиберальная, выступающая за развитие малого и среднего предпринимательства, поэтому партии будет достаточно сложно пробивать дорогу в Брянской области.

Но перспективы есть, такой парти не хватает. Она могла бы собрать электорат, критически относящийся к текущей экономической политике, но не доверяющий левым популистам.

В Брянской области есть моногорода, где малый и средний бизнес при должной поддержке смог бы создать точки промышленного роста, новые рабочие места. Именно там и могут оказаться наиболее востребованными предложения «Партии Роста».

По сообщению пресс-службы «Партии Роста», ее политконсультантом стал известный политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он считает, потенциальные избиратели партии – это те, кто пытается наладить с властью двустороннюю коммуникацию, скептики, которые хотят сделать власти больно, и те, кто выборы игнорирует, считает, что судьба власти на них не решается.