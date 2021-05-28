Сергей Горелов рассказал о планах «Партии Роста» на грядущих выборах

Брянский предприниматель и политик Сергей Горелов рассказал, что на расширенном политсовете «Партии Роста» принято решение выдвинуть для участия в выборах в Госдуму более 60 кандидатов-одномандатников, «закрыв» и оба брянских округа.
«Сейчас список кандидатов формируется, – сообщил Горелов, – на момент проведения политсовета в нем уже было более 50 фамилий, география выборов пока насчитывает 22 региона». В Брянской области «Партия Роста» также представит свой список и кандидатов по каждому из двух одномандатных округов.
Сергей Горелов поделился видением лидера партии Бориса Титова, озвученном на политсовете: «Борис Юрьевич сделал акцент на том, что наша партия традиционно очень широко участвует в муниципальных выборах и лидирует по числу муниципальных депутатов среди всех партий, не представленных в Госдуме. Эта традиция будет продолжена, партия продолжит активно участвовать в выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и, конечно, выставит своих кандидатов на выборах в региональные парламенты в тридцати регионах России».
Наш земляк, уроженец дятьковского района Брянской области, глава Тверского района Москвы Яков Якубович, выдвинутый кандидатом от «Партии Роста», оценил перпективы партии в нашем регионе: «Ряд регионов ЦФО, включая Брянщину, исторически входили в так называемый «красный пояс», здесь сильны левые настроения, а левые партии имели тут сильные позиции. «Партия Роста» – типично правая, праволиберальная, выступающая за развитие малого и среднего предпринимательства, поэтому партии будет достаточно сложно пробивать дорогу в Брянской области.
Но перспективы есть, такой парти не хватает. Она могла бы собрать электорат, критически относящийся к текущей экономической политике, но не доверяющий левым популистам.
В Брянской области есть моногорода, где малый и средний бизнес при должной поддержке смог бы создать точки промышленного роста, новые рабочие места. Именно там и могут оказаться наиболее востребованными предложения «Партии Роста».
По сообщению пресс-службы «Партии Роста», ее политконсультантом стал известный политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он считает, потенциальные избиратели партии – это те, кто пытается наладить с властью двустороннюю коммуникацию, скептики, которые хотят сделать власти больно, и те, кто выборы игнорирует, считает, что судьба власти на них не решается.
07.06.2021 11:20
На станции Смоленск 9 и 10 июня будет работать музей-панорама «Поезд Победы»
В среду, 9 июня, в Смоленск прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Это уникальный проект, в котором с помощью самых современных мультимедийных технологий и скульптурных инсталляций посетители узнают о событиях 1941-1945 годов. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица Елены Чухнюк – машиниста паровозной колонны, доставлявшей воинские поезда с оружием и боеприпасами
07.06.2021 10:38
Огонь уничтожил дачу в Смоленском районе
Около девяти часов вечера 6 июня в садовом товариществе «Полет 1» в Смоленском районе произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница СТ увидела пожар на соседнем участке и вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание ближе к полуночи. В результате пожара дачный дом был уничтожен полностью. В результате пожара никто не пострадал. В
06.06.2021 13:51
В Смоленской области в ДТП с мотоциклом и авто пострадал человек
Около 12 часов утра 6 июня 2021 года на улице Гагарина в селе Ершичи произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. Прибывшие пожарные подтвердили столкновение мотоцикла с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал один человек, которому была оказана
06.06.2021 13:45
83 случая заболевания коронавирусом выявили в Смоленской области
К 6 июня 2021 года на территории Смоленской области зарегистрировано 31 518 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в области коронавирус подтвердился у 83 человек. Выздоровели и выписались из больниц 71 смолянин. Всего число выздоровевших смолян достигло 29 703. Еще пять смолян умерли за минувшие сутки от коронавирусных осложнений. Число летальных случаев достигло 1 043.
04.06.2021 12:35
13 июня в брянском селе пройдут соревнования по ралли-спринту
13 июня 2021 года в селе Слободище Дятьковского района пройдет спортивный праздник, посвященный Дню России. В этот день в селе состоятся спортивные соревнования для всех желающих: гиревой спорт, перетягивание каната, семейные старты, силовое многоборье. Обширная развлекательная и концертная программа ожидают для всех присутствующих. Также в этот день пройдут соревнования по ралли-спринту Рост, организованные АСК Мастер.
03.06.2021 17:00
По путёвке на море
В Краснодарский край от Смоленской области по путёвкам смогут отправиться 648 детей, половина путёвок предусмотрена для юных смолян, попавших в трудную жизненную ситуацию, ещё столько же – для ребят, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Такие цифры были озвучены в ходе рабочего совещания, посвящённого подготовке к проведению детской летней оздоровительной кампании. «Летняя оздоровительная кампания должна пройти на