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42-летний настоятель брянского храма умер от коронавируса

2021, 24 ноября 08:30 Общество
42-летний настоятель брянского храма умер от коронавируса
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Иерей Вячеслав Каплин скончался от последствий заболевания.

В ночь на 23 ноября на 43-м году умер настоятель храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Синезерки Навлинского района иерей Вячеслав Каплин. Он скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает Брянская епархия.

Вячеслав Каплин родился 18 октября 1979 года в Брянске. Окончил гимназию № 1. После службы в армии был принят электромехаником в ОАО «РЖД», где проработал 20 лет до принятия священного сана.

По окончании Брянского строительного техникума получил высшее техническое образование в Брянской сельскохозяйственной академии с присвоением квалификации «инженер».

В 2003 году воцерковился, став прихожанином брянского храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери. С 2015 года нес послушание алтарника в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ковшовском кладбище.

После окончания Смоленской православной духовной семинарии в августе 2020 года рукоположен в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Назначен настоятелем храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Синезерки.

«Иерей Вячеслав любил службу Божию, в течение года ежедневно совершал Божественную литургию, испытывал истинную радость от молитвы с Богом. Его служение было непродолжительным, но достойным, искренним, жертвенным, и многим он запомнился как светлый духовный человек, от общения с которым в сердце оставалась благодатная тихая радость», – отметили в Брянской епархии.

У Вячеслава Каплина остались жена и дочь. Прощание с ним пройдет 25 октября в 8.00 в храме во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Синезерки. По окончании богослужения состоится чин отпевания.

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