Александр Макаров вновь стал мэром Брянска

Александр Макаров в третий раз стал главой администрации Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На сессии Брянского горсовета депутаты избрали главу городской администрации. По итогам конкурса были отобраны два кандидата: глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов и исполняющий обязанности главы Брянской городской администрации Александр Макаров.

Тайным голосованием Александр Макаров в третий раз был избран главой горадминистрации единогласно. Его кандидатуру поддержали все 27 присутствующих депутатов горсовета.

«Пусть ваша команда работает как часы и коллегиально решает все поставленные вопросы на благо города, делает все возможное для жителей Брянска, его имиджа и процветания. Нужно работать еще более ответственно, чтобы в ближайшие пять лет мы воплотили в жизнь все амбициозные планы», — сказала глава города Брянска Марина Дбар.

Александр Макаров поблагодарил коллег и депутатов за поддержку.

«Согласен, нужно работать еще усерднее, не подвести и оправдать оказанное доверие. Все обозначенные задачи мы будем решать в тесном взаимодействии с городским Советом, Правительством и Губернатором Брянской области, Брянской областной Думой. Впереди у нас большой объем работы, основанной, в том числе, на наказах наших избирателей. Всё это комплексно изложено в стратегии социально-экономического развития города Брянска до 2030 года. Уверен, всем нам удастся сделать еще много полезного для областного центра», — подчеркнул Александр Макаров.