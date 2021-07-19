Брянцы пытаются помочь побирающемуся у «АэроПарка» ребенку

12-летний мальчик рассказывает об умершем отце и парализованной матери.

Житель Брянска сообщил в соцсетях о 12-летнем мальчике, выпрашивающем деньги у ТРЦ «АэроПарк».

«Стоял парень 12 лет. Он тормозил машины, чтоб добраться до дома. Я остановился и повез парня к нему домой. По дороге он рассказал, что маму парализовало неделю назад, папа умер, когда мама забеременела младшим братом (брату семь месяцев). В семье трое детей, старшему 15, и он сидит с мелким. Парень собирает тележки на парковке и также зарабатывает тем, что протирает фары. Три дня не ел, собирает деньги на лечение мамы. Я завез его, покормил на заправке и довез до дома», – рассказал проезжавший мимо «АэроПарка» водитель, который сейчас пытается разобраться в ситуации и при необходимости оказать ребенку помощь.

Горожане и сотрудники торгового центра подтвердили, что ребенок действительно просит у посетителей деньги, однако разошлись во мнении о его тяжелой жизненной ситуации.

«Я видела этого мальчика. Рассказал ту же историю. Дала ему деньги», «На парковке «АэроПарка» к нам подходил мальчик, попросил помыть фары. Сказал, что его маму парализовало и нужно 5 тысяч рублей на операцию. Дали ему 100 рублей из жалости, но история у него надуманная или приукрашенная. Через неделю он там продавал машинку за 1 тысячу рублей. Даже интересно, что с его родителями?» – интересуются горожане.

По словам сотрудников «АэроПарка», мальчика зовут Денис, и, рассказывая о парализованной матери и голодных братьях, он собирает деньги на приставку.

«Не могу промолчать, работаю в «Аэро», Денис (так зовут мальчика) появился в «Аэро» в начале лета, мы с ним познакомились и очень хорошо к нему относились… до некоторых событий. Вначале мы им восхищались его искренностью. Денис живет на проспекте Московском, занимается футболом, решил зарабатывать протиранием фар, чтобы заработать на карманные расходы. Это очень похвально в 12 лет. Купил себе телефон, машинку на пульте управления, сейчас копит на приставку… А вот эту историю ему кто-то посоветовал придумать для жалости окружающих… В принципе, после того как он стал выдумывать всякое, отношение поменялось…Маленький еще, не понимает, что такими вещами не шутят», – отмечают они.

Жители Брянска просят контролирующие органы обратить на ситуацию внимание.