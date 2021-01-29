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Брянцы требуют скорректировать работу светофоров на улице Калинина

2021, 29 января 16:57 На дорогах
Брянцы требуют скорректировать работу светофоров на улице Калинина
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При нынешнем режиме работы светофоры постоянно создают огромные пробки, фактически блокируя движение, и опасные ситуация на дороге.

Участник одного из брянских сообществ в Фейсбуке возмутился тем, как организована работа светофоров на улице Калинина в областном центре.

«Хотелось бы узнать, когда будет произведена корректная настройка работы светофоров на улице Калинина?

1. Светофоры рядом с остановками “Памятник артиллеристам” и “Больница” (соответственно, один находится ДО указанного памятника, второй – ПОСЛЕ). Оба светофора оснащены кнопками, что изначально предполагает очевидную безопасность для пешехода (нажал и перешел дорогу на зеленый свет, пока машины стоят), а также не тормозят достаточно большой поток машин при отсутствии пешеходов. Однако, уже традиционно для нашего славного города, реализована работа кнопки слишком фанатично – она срабатывает НА КАЖДОЕ нажатие!!!!Минимального интервала между срабатыванием просто НЕТ! Перешел один пешеход, сразу же нажимает кнопку другой, светофор снова переключается, пропустив в лучшем случае 1-2 машины. А пешеходы на этом участке, к слову, идут по одному, то с одной, то с другой стороны. Это создает большие пробки в обе стороны; участок дороги можно проехать за 1 минуту, а ехать в час пик приходится не меньше 20 минут из-за этих светофоров. Почему нельзя настроить так, чтобы следующее нажатие кнопки сработало не раньше, чем через 1,5 минуты от предыдущего?? Не так ведь много для пешехода, а машин проедет большое количество.

2. Светофор на остановке “Набережная”, который с кнопкой. Здесь ПРЕДУСМОТРЕН минимальный интервал между нажатиями кнопки, он не переключается по каждому нажатию. Он просто ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. Нажимаешь кнопку, время ожидания для пешеходов заканчивается, а светофор не переключается…Складывается впечатление, что обязательно нужно нажатие кнопок С ОБЕИХ сторон дороги, тогда, после истечения того самого минимального интервала ожидания, светофор переключится. ЗАЧЕМ?? И СКОЛЬКО ждать пешехода на противоположной стороне?? И, главное, ДЛЯ ЧЕГО вообще в светофоре с кнопкой используется обратный отсчет (как для водителей, так и для пешеходов)??? – чтобы водителей вводить в заблуждение и провоцировать торможение при уже истекающем времени обратного отсчета?? Не все пользуются этим маршрутом ежедневно, не все знают о причудах этого светофора. Там регулярно находятся те, кто пытается остановиться, когда время истекает. Или наоборот, времени еще много, водители на него ориентируются, а светофор внезапно замигал переключаясь…Целенаправленно провоцируем ДТП? – или он нужен, чтобы истребить невнимательных пешеходов, которые контролируют только цифры обратного отсчета??

3,2,1…можно идти..а пешеходам зеленый не загорелся, и не собирался даже (см. причину выше). Такие, к огромному сожалению, находятся практически ежедневно и уверенно выходят на дорогу. Ждем резонансное ДТП?? Без него в настройках светофора покопаться нельзя?», — написал автор публикации (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Подобный светофор в Брянске далеко не единственный. В частности, светофор на ул. Дзержинского тоже позволяет полностью блокировать автомобильное движение, если пешеходы будут нажимать на кнопку один за другим.

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