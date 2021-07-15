Брянцы жалуются на внешний вид детской школы искусств №1

14 июля председатель комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева заглянула в детскую школу искусств №1 им. Т.П.Николаевой города Брянска.
В соцсетях местные жители жаловались на то, что с фасада здания беспричинно сняли декоративные элементы, и это придало не лучший внешний вид школе. Негодование брянцев и стало поводом для посещения учреждения.
Ранее, в 2020 году, в этом учебном заведении провели капитальный ремонт. Усовершенствовали концертный зал, теперь там стоят звуковые панели, удобные кресла для зрителей, современное оборудование, полностью новая сцена. Также в зале установлены вентиляционная и пожарная системы.
Изменения прошли и в выставочном зале. Под новым потолком стоит световое оборудование.
Кроме того, преобразился и гардероб, фойе первого и второго этажа школы.
Людмила Журавлева посмотрела на обновления и пообщалась с работниками школы, которые очень довольны проведенным капремонтом.
Поговорили и о фасаде здания, которым так недовольны люди. Как объяснил директор, старая декоративная композиция шаталась при ветре, что представляло угрозу для детей. Поэтому было принято решение ее снять. Но на фасаде все равно осталась мемориальная доска Т.П.Николаевой, в честь которой названа школа.
Убедившись в справедливости принятых мер, Людмила Журавлева отметила, что в школе искусств №1 работают ответственные и неравнодушные люди. Во многом, благодаря им с каждым годом повышается уровень преподавания дисциплин. Учащиеся школы становятся лауреатами различных конкурсов, а ее выпускники поступают в лучшие учебные заведения страны. Творческие коллективы достойно выступают на конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства разных уровней. За такими школами – будущее брянской культуры.
К слову, детская школа искусств №1 им. Т.П.Николаевой – одна из немногих школ в стране, имеющих свой выставочный зал. В ее галерее прошли более 300 выставок, на которых демонстрировались работы не только учащихся и студентов нашего региона, но и полотна известных художников России и ближнего зарубежья.
14.07.2021 12:24
Не разгоняться!
Тишину летних безмятежных вечеров и ночей в Смоленске всё чаще нарушает рёв мотоциклов, Что мешает полноценному отдыху граждан, создавая проблемы особенно для пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Жалобы на хулиганские выходки мотоциклистов всё чаще можно встретить в соцсетях. Смоляне поделились своим возмущением с губернатором Алексеем Островским. «На протяжении нескольких последних недель в мой
14.07.2021 12:22
На прививку? Это нас
Тема пандемии коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID не уходит с повестки дня, наоборот, её по-прежнему между собой живо обсуждают коллеги, знакомые и члены семей. Остаётся она в центре внимания и на самом высоком уровне. О работе пунктов вакцинации и о проведении прививок против коронавируса на предприятиях и в организациях Смоленщины говорили участники совещания в
14.07.2021 12:19
Школьная пора. Какие новости в сфере образования ждут смолян?
На карте Смоленска в ближайшие годы появится ещё одна школа. Она распахнёт свои двери в микрорайоне Алтуховка и будет рассчитана на 1000 мест. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Новый жилой микрорайон Алтуховка в последние годы активно застраивается. Среди тех, кто покупает на этой территории квартиры, много молодых
13.07.2021 17:01
Смоленские транспортные полицейские провели «Урок безопасности» для отдыхающих в оздоровительном лагере детей
Мероприятие прошло в рамках акции «Курорт-2021» и было направлено на предупреждение травматизма на железной дороге В разгар летнего сезона сотрудники линейного отдела МВД России на станции Смоленск организовали для ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Факел», «Урок безопасности» с целью формирования безопасного поведения детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта. Стражи порядка встретились с четырьмя отрядами,
12.07.2021 15:12
На МЖД созданы 1,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос
В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и увеличением вероятности возникновения природных пожаров на Московской железной дороге созданы 1,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос вдоль путей. Участки перепаханной земли, в местах, где железнодорожные пути граничат с лесными массивами или полями, станут естественным барьером для распространения возможных низовых пожаров. Для недопущения пожаров в полосе отвода
09.07.2021 14:18
В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Смоленской области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать с часу дня до семи часов вечера 9 июля. В Гидрометцентре сообщили: Очень высокая температура. Период предупреждения с 13 часов 09 июля до 19 часов 09 июля. Днём местами +30…+32