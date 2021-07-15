Брянцы жалуются на внешний вид детской школы искусств №1

14 июля председатель комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева заглянула в детскую школу искусств №1 им. Т.П.Николаевой города Брянска.

В соцсетях местные жители жаловались на то, что с фасада здания беспричинно сняли декоративные элементы, и это придало не лучший внешний вид школе. Негодование брянцев и стало поводом для посещения учреждения.

Ранее, в 2020 году, в этом учебном заведении провели капитальный ремонт. Усовершенствовали концертный зал, теперь там стоят звуковые панели, удобные кресла для зрителей, современное оборудование, полностью новая сцена. Также в зале установлены вентиляционная и пожарная системы.

Изменения прошли и в выставочном зале. Под новым потолком стоит световое оборудование.

Кроме того, преобразился и гардероб, фойе первого и второго этажа школы.

Людмила Журавлева посмотрела на обновления и пообщалась с работниками школы, которые очень довольны проведенным капремонтом.

Поговорили и о фасаде здания, которым так недовольны люди. Как объяснил директор, старая декоративная композиция шаталась при ветре, что представляло угрозу для детей. Поэтому было принято решение ее снять. Но на фасаде все равно осталась мемориальная доска Т.П.Николаевой, в честь которой названа школа.

Убедившись в справедливости принятых мер, Людмила Журавлева отметила, что в школе искусств №1 работают ответственные и неравнодушные люди. Во многом, благодаря им с каждым годом повышается уровень преподавания дисциплин. Учащиеся школы становятся лауреатами различных конкурсов, а ее выпускники поступают в лучшие учебные заведения страны. Творческие коллективы достойно выступают на конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства разных уровней. За такими школами – будущее брянской культуры.

К слову, детская школа искусств №1 им. Т.П.Николаевой – одна из немногих школ в стране, имеющих свой выставочный зал. В ее галерее прошли более 300 выставок, на которых демонстрировались работы не только учащихся и студентов нашего региона, но и полотна известных художников России и ближнего зарубежья.