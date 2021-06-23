Брянская делегация побывала у белорусских пограничников

Одно из их подразделений Лоевской погранкомендатуры носит имя уроженца брянского села Тростань Николая Сушанова.
В День памяти и скорби делегация ветеранов-пограничников из Брянской области по приглашению белорусских коллег побывала в Лоевской погранкомендатуре в Гомельской области.
80 лет назад советские пограничники первыми приняли удар фашистских захватчиков. Многие из них, несмотря на численное превосходство врага, не отступили со своих рубежей и погибли на боевом посту с оружием в руках.
Наследниками традиций сейчас являются белорусские и российские пограничники, которые поддерживают связи между собой.
Приехавших на Гомельщину брянцев тепло встретили белорусы, среди которых оказались и ветераны-пограничники из Гомеля — один из них в звании полковника проходил службу заместителем начальника Хабаровского пограничного училища, а другой — морской пограничник, капитан II ранга служил в Керчи. После окончания службы они вернулись в родную Белоруссию.
В ходе визита пограничники Лоевской комендатуры рассказали, что одно из их подразделений уже два года носит имя Героя Советского Союза, уроженца брянского села Тростань Николая Сушанова.
Действующие белорусские пограничники и ветераны из Брянска и Гомеля возложили цветы к бюсту Героя. Николаю Сушанову установлены два одинаковых бюста — один на родине, другой — у белорусских пограничников.
Также состоялась встреча с личным составом погранкомендатуры, в ходе которой заместитель председателя Общественной палаты Брянской области, председатель «Белорусского землячества на Брянщине», полковник госбезопасности в отставке Николай Голосов выступил перед собравшимися. Николай Иванович подчеркнул, что День памяти и скорби, являясь трагическим днем для России и Беларуси, объединяет народы братских славянских стран. Белорусы и русские вместе, плечом к плечу сражались с ненавистным врагом.
Николай Голосов вручил пограничной комендатуре почетную грамоту за укрепление дружбы между российским и белорусским народом.
Брянскую делегацию ознакомили с достопримечательностями Лоева. Она посетила музей Битвы за Лоев. Здесь при форсировании Днепра в годы войны погибло около 10 тысяч солдат Красной Армии. За героические подвиги в сражении удостоены звания Героя Советского Союза 365 человек — все те, кто достиг противоположного берега Днепра и вступил в бой.
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