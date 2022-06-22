Брянская прокуратура направила в суд дело о зверствах фашистов

В Брянской области оккупанты и каратели уничтожили не менее 278 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.

22 июня, в день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны, по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокуратура Брянской области направила в областной суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области.

Прокуроры во взаимодействии с правоохранительными органами и профильными специалистами изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения ни в чем неповинных советских граждан, в том числе военнопленных и партизан.

В 1941-1943 годах на территории Брянской области немецко-фашистские захватчики и сформированные ими карательные батальоны массово уничтожали советских граждан и военнопленные путем расстрелов, сожжения, повешения, применения жестоких пыток и истязаний.

Массовые расстрелы мирного населения зафиксированы в Карачевском районе. В октябре 1941 года фашисты уничтожили 318 мирных жителей деревни Хацунь, включая 60 детей в возрасте от 2 до 10 лет, а затем сожгли дотла и саму деревню. Хацунь стала одной из первых жертв немецкого геноцида на Русской земле. Здесь прошла немецкая «репетиция» по уничтожению русского народа в соответствии с планом «Ост».

В 1941-1943 годах в Брянске действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения «Дулаг-142». В нем содержались не менее 80 тысяч человек, 40 тысяч из которых были замучены и захоронены.

Всего за время оккупации Брянской области немецко-фашистские захватчики и их пособники истребили не менее 278 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.

Это подтверждают свидетельства многочисленных очевидцев, материалы уголовных дел и архивные данные. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами суда и трибунала.

Заявление подано в суд для защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов бывших узников концлагеря и родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, отметили в прокуратуре.