Брянские участники «Экспертного клуба» оценили роль учителя в современной России

Сегодня, 5 октября, вся страна отмечает День учителя. Брянские участники «Экспертного клуба» поделились своим мнением о роли педагогов в современной России и престиже профессии.

Так, по мнению ректора БГИТУ Валерия Егорушкина, перед наставниками стоит непростая задача. Современный педагог обязан соответствовать высоким требованиям.

«Вчерашний школьник, собирающийся поступать в педагогический институт, планирует не только взять на себя бремя просвещения, но и строить свою жизнь, зарабатывать на неё, делать карьеру. И, даже имея романтические устремления, будущий учитель рано или поздно изучит не умозрительные, не выражаемые в высокопарных словах представления о профессии, но и законодательные – сухие и конкретные – требования к педагогу», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, наряду с требованиями, изложенными в Статье 48 Закона «Об образовании в РФ», педагогу предстоит соблюдать множество подзаконных актов, предъявляющих дополнительные требования и обязанности.

«Чего стоит вал документов, которые учитель должен разрабатывать по своему предмету и внедрение электронных систем, которое должно было бы облегчить «бумажную работу», однако, вводится не на замену, а параллельно с бумажными носителями. Не каждый, согласитесь, способен взять на себя такой груз обязанностей и ответственности», — отметил Валерий Егорушкин.

Тему дефицита педагогических кадров поднял зампредседателя региональной Общественной палаты Максим Попов. Он процитировал депутата Госдумы, академика Российской Академии образования Олега Смолина: «Сегодня в стране не хватает 250 тысяч учителей – не потому, что их плохо готовят, а потому, что они слишком быстро уходят из школы».

«Четверть миллиона человек – это больше, чем всё население Великого Новгорода или Таганрога, это как Обнинск и Ессентуки вместе взятые. Это очень, очень много», — считает Максим Попов.

Для решения задачи, по его мнению, важно «всерьёз задуматься, что нужно изменить, чтобы эта важная профессия стала по-настоящему престижной, а кадровый голод сменился конкурсом, допускающих к работе с детьми самых лучших».



Общество демонстрирует потребительское отношение к педагогам, уверен Аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов. «Учитель должен и воспитать, и научить, и «натаскать на ЕГЭ», при этом оказывая «взыскательным потребителям» образовательные услуги по высшему разряду. И любой недочёт в работе педагога тут же вызывает недовольство, переходящее в праведный гнев», — рассуждает эксперт.

В пример Юрий Лобунов приводит статистические данные Минпросвещения: «к началу нынешнего учебного года из 1,3 миллиона школьных учителей 187 тысячам уже исполнилось 60 лет, в возрасте от 45 до 59 лет в школах работает 537 тысяч человек. А вот тех, кому ещё нет тридцати, – всего 190 тысяч».

Для улучшения ситуации, по мнению аналитика, необходимо «найти пути не только повышения уровня жизни, но и снижения социального давления на учителей».