Брянский аэропорт выходит на новый уровень развития

Уже в феврале брянцы смогут добираться по воздуху почти в 40 городов России и практически во все страны мира.
С 5 февраля из аэропорта Брянска, как мы сообщали ранее, начинает полеты в Москву аваикомпания S7. Самолеты «Эмбрайер» будут вылетать из Брянска по понедельника, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 14:55 с посадкой в Домодедове в 16:05, из Москвы в Брянск — в 13:05 с прибытием в 14:15.
Как сообщает правительство Брянской области, расписание позволит брянцам делать стыковки на другие рейсы перевозчика, который летает из Москвы в более чем 37 городов России и по всему миру. При этом оформляется единый билет на весь маршрут, багаж сдается в пункте вылета и выдается в конечном пункте маршрута, а пассажир застрахован от потери денег и длительного ожидания в случае отмены рейсов партнерских авиакомпаний. Рейсы из Брянска в Москву в авиакомпании рассчитывают на 80% комплектовать за счет таких транзитных пассажиров.
По словам представителя авиакомпании по центральному региону России Александра Ларина, с 2017 года аэропорт Брянска долгое время вообще не обслуживал регулярные рейсы. Однако теперь там созданы условия, которые позволяют работать с ним известным и крупным перевозчикам.
— С момента вывода международного аэропорта «Брянск» из банкротства в 2017 году мы начали работу с компанией S7, после этого зашли «Азимут», «РусЛайн», «ИрАэро», появилась структурированная маршрутная сеть. Сейчас это шесть круглогодичных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Сочи, Краснодар — и сезонные рейсы в Анапу и Симферополь.
Кроме этого, в 2021 году открываются еще два новых направления — Геленджик и Волгоград. Возобновление рейсов в Москву — это значимый шаг для нас, в первую очередь, это удобные стыковочные рейсы по 37 направлениям по России, 25 авиакомпаний-партнеров S7, участников альянса oneworld®, это возможность путешествия в 160 стран и более 1000 городов по всему миру, — сообщил зам губернатора Владимир Реунов.
По мере снятия коронавирусных ограничений власти региона и руководство аэропорта готовы рассмотреть открытие сезонных чартеров из Брянска в Анталию и Ларнаку и регулярных круглогодичных рейсов в Калининград. С 1 апреля из Брянска будут летать самолеты в Волгоград, а с началом пляжного сезона на черноморских курортов планируется открыть сообщение с Геленджиком. Прорабатывается и организация прямого сообщения с Минском силами белорусского перевозчика «Белавиа», но реализацию этих планов пока пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
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