22 июня в России День памяти и скорби. 83 года назад в этот день началась Великая Отечественная война. В «Экспертном клубе» обсудили мероприятия и решения, которые бы помогли человечеству избежать повторения трагических событий.

Брянский эксперт Сергей Горелов подчеркнул, что даже в рамках одного поколения история не исключает повторения ошибок прошлого.

«А уж новые поколения будут считать своей «исторической памятью» только то, что им предъявят на уроках, в СМИ и через другие каналы коммуникации. Печальное и трагичное следствие этого мы можем наблюдать в соседней стране, стремительно скатившейся в самый настоящий, эталонный нацизм», – подчеркнул Сергей Горелов.

Эксперт добавил, что сохранять правду и не допускать переписывания истории нужно не только в своей стране, но и во всём мире.

«Это вовсе не значит, что на каждое такое поползновение следует реагировать жёстко и возмущённо – иногда достаточно мягкой силы. Хороший пример – противодействие запрету берлинской полиции на символы победы 9 мая в Трептов парке. Они, всё же были, напоминая, какая именно страна и под каким знаменем победила фашизм. Полицейские кусали локти, но ничего не могли поделать – с красными флагами пришли коммунисты Турции и Греции, пояснив, что это их партийная символика», – отметил Сергей Горелов.

Эксперт призвал постепенно возвращать мир в историческую реальность.

«Только история, поддержанная действиями сегодняшнего дня, может чему-то научить», – заключил Сергей Горелов.