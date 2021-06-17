Брянского губернатора призвали ввести обязательную вакцинацию
В брянском паблике одной из соцсетей опубликовали обращение к губернатору Брянской области Александру Богомазу ввести обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.
«Уважаемый Александр Васильевич!
Сейчас я скажу вам банальнейшие, очевидные вещи и призову сделать совершенно непопулярный шаг. Но прошу прочесть мое обращение до конца – поверьте, это важно.
В далеком 1771 году в Москву пришла чума. Власти ввели карантинные меры, но обыватели настолько возмутились ими, что подняли бунт, требуя «в карантин не брать, карантинные домы разорить, лекарям и докторам их не лечить». Благо, властям хватило ума не идти на поводу «общественного мнения».
В 1904 году в Рио-де-Жанейро народ переворачивал трамваи, резал водопроводные и газовые трубы – это было восстание против вакцинации от оспы, и оно победило. В результате победы только за 1908 год оспа убила более 9000 жителей Рио.
В «перестройку», с началом «демократии» и концом «тоталитаризма», людям предоставили возможность самим решать, нужны ли им прививки. В результате давно забытое заболевание – дифтерия – внесло роковой вклад в сверхсмертность 90-х. Тогда заболеваемость дифтерией в России росла на 200% ежегодно, тысячи людей умирали. Умирали лишь потому, что им предоставили самим решать, нужна ли вакцинация.
В 1975 году в Японии отменили обязательность прививок от коклюша после смерти двух детей за два года, которые связали с вакцинацией. В результате – рост заболеваемости в десятки раз и тысячи детских смертей.
В соседней Украине, где свободу понимают как возможность отказаться от прививок и, значит, от жизни, в 2019 году разразилась страшнейшая эпидемия кори – более 100 тысяч заболевших, десятки умерших, неустановленное число получивших поражение нервной системы и головного мозга.
Александр Васильевич, я вполне понимаю Ваше уважение к общественному мнению. Но, когда речь идет не об оценках, а о знаниях, нужно ли уважать мнение, что дважды два равняется пятнадцати? Нужно ли прислушиваться к голосу толпы, напористо требующей «в карантин не брать, докторам не лечить»? В этом случае цена уважения мнения людей – жизнь этих людей.
Вы прекрасно знаете, что новорожденный в первые сутки жизни получает первую прививку. И затем, день за днем, месяц за месяцем жизни младенца вакцинируют еще множество раз. Без этого люди не выживали бы, отказ от вакцинации равносилен убийству.
И вот, сейчас, когда весь Мир столкнулся с новой опасной инфекцией, появилась вакцина против нее. Появился шанс забыть пандемию COVID-19 как чуму, оспу и смертоносные эпидемии гриппа, случившиеся в начале прошлого века. Появился шанс оставить в прошлом страх, ограничения, страдания и смерти. Вернуться к нормальной жизни.
Но для этого нужно, чтобы привились все, у кого нет противопоказаний. Ставка на сознательность и элементарную санитарную грамотность не оправдалась, со времен московского чумного бунта обыватели не далеко ушли в расширении медицинского кругозора.
Александр Васильевич, на сегодняшний день пять регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Это непопулярная мера. Но она жизненно необходима. Я призываю Вас также ввести обязательную вакцинацию хотя бы для тех, кто, в силу своих профессиональных обязанностей, контактирует с большим числом людей. И я, и Вы понимаем, что это вызовет шабаш крикунов, что Вас будут обвинять в нарушении прав и свобод. Но нужно помнить, что без права на жизнь, без самой жизни, права и свободы уже не нужны.
Хватит ограничений! Хватит страданий! Хватит смертей! Да здравствует обязательная вакцинация! Да здравствует победа над пандемией!», – говорится в обращении.
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