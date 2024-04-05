Эксперт Сергей Горелов назвал пять важных для Брянска политических решений

Брянск вошёл в ТОП-10 рейтинга Минстрой России по индексу качества городской среды. Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов подчеркнул, что за этим стоит большой труд, а также важные политические решения на уровне города и губернатора.
«Во-первых, волевым решением был положен конец безобразной «точечной застройке». Девелоперам, готовым ради прибыли воздвигнуть высотку на любом пятачке, дали по рукам. В результате в городе появились новые, продуманные, комфортные кварталы и микрорайоны. А те самые пятачки превратились в уютные скверы», – подчеркнул эксперт.
Вторым решением Сергей Горелов назвал системную работу по благоустройству парков, которые стали любимым место для прогулок жителей.
«В-третьих, был принципиально изменён подход к ремонту и строительству дорог. Правительству региона удалось сломать порочную практику, когда система госторгов сдерживала начало ремонта до начала лета. Теперь ямочный ремонт начинается в первыми проталинами, а к тёплым дням начинается большая работа с восстановлением дорожного покрытия большими картами. И, конечно, мощные проекты строительства и расширения дорог сильно улучшили ситуацию – один проспект Героев чего стоит. Ещё один плюс – светодиодное уличное освещение, которое пришло даже в частный сектор», – отметил Горелов.
Ещё одним важным решением эксперт назвал замену коммерческих маршрутных автобусов современным муниципальным транспортом.
«В-пятых, жителей чуть не за уши втянули в принятие решений по вопросам городского развития – вначале никто не верил, что это возможно. Но сейчас большинство уже не только понимает, что можно влиять на планы развития, но и видит конкретный результат. Уже возникает конкуренция, когда жители микрорайонов отстаивают свои проекты благоустройства», – сказал Горелов.
Эксперт заключил, что эти пять политических решений, а также строительство социальных и строительных объектов, изменили город.
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