Курские поисковики обнаружили останки брянского аса

Виталий Сельковский погиб, прикрывая небо над освобожденным Курском

В Поныровском районе Курской области поисковики обнаружили американский самолет «Аэрокобра» времен Великой Отечественной войны с останками летчика.

Как сообщает поисковый отряд «Курган», по номеру двигателя установить имя летчика не удалось. Помог отправленный на экспертизу фрагмент открытки, на котором прочитали фамилию пилота. Им оказался младший лейтенант Виталий Васильевич Сельковский, старший пилот 30-го Гвардейского истребительного авиаполка. Он погиб под Курском 2 июня 1943 года.

Спустя месяц благодаря сюжету на телеканале «Звезда» с поисковиками связались родные пилота.

«Меня зовут Александр, я из города Брянска. Виталий Васильевич мой прадед, а моему отцу он дядя. Мы пытались его найти, но безрезультатно, были только данные о последнем вылете и примерное место его гибели», – говорилось в письме.

Летать на американских «Аэрокобрах» в Советском Союзе доверяли только асам. И 21-летний гвардеец Виталий Сельковский к 1943 году оказался именно таким. На его счету уже было 65 боевых вылетов, три самолета противника, сбитых лично, и три – в группе с товарищами, а также заслуженный еще в 1942-м орден Красного Знамени.

В мае 1943 года часть Виталия Сельковского перебросили на Орловско-Курское направление, где им предстояло в течение двух месяцев до начала Курской битвы прикрывать небо над Курском: фашистская авиация подвергала постоянным массированным атакам освобожденный в феврале 1943 года город.

«2 июня 1943 года вражеская авиация сделала форсированный налет на город Курск, – сообщал командир части гвардии майор Ибатулин. – Виталий Сельковский вместе со своими боевыми товарищами получил боевое задание взлететь и не допустить самолеты противника до города. Эту задачу герои-летчики, а вместе с ними и Виталий, с честью выполнили – самолеты противника были обращены в бегство. В этом бою Виталий лично сбил два самолета противника. Но враг, обращенный в бегство, не оставил своей грязной мысли, снова послал большие группы самолетов на город Курск. Виталий Сельковский вместе с группой своих товарищей снова получил боевое задание «взлететь в воздух для уничтожения самолетов противника».

Сослуживцы описали и последний бой Виталия Сельковского.

«Я был ведомым у Вити и прикрывал его сзади, – рассказал его товарищ старший лейтенант Коптев. – После нескольких атак по бомбардировщикам противника Витя стал преследовать еще группу бомбардировщиков, уходящих на свою территорию. Я шел сзади, сверху, прикрывая его атаку от истребителей противника. Сблизившись с противником, Витя открыл огонь по одному заднему самолету. В свою очередь с вражеского самолета стрелок открыл огонь по самолету Вити, Витя резко от него отвалил. Сразу же после него я пошел в атаку и передал по радио: «Витя, прикрой», но, видя, что Витя продолжает глубокую спираль и идти к земле, я бросил атаку и стал следить за его самолетом, не понимая, что происходит с ним. В этот момент я несколько раз вызывал его по радио, но он молчал. Я его сопровождал до земли. Дальше произошло с Витей то, что трудно передать словами, – самолет врезался в землю, Витя погиб. Дальше я наблюдать не мог, так как сверху на меня навалились вражеские истребители…»

Гвардейцы написали матери Виталия о том, что поклялись погибшим героям-летчикам «беспощадно истреблять ненавистного всем нам врага-немца, изверга, не жалея своих сил, а если потребуется, жизни».

Пилоты 30-го Гвардейского истребительного авиаполка в 1943 году порой ценой собственной жизни спасали Курск от фашистских бомбардировок.