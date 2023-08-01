Мастерские и спортзал обновили в школе №44 Брянска

Мастерские, спортзал и музыкальный кабинет оборудовали в школе №44 Брянска по нацпроекту. Об этом рассказали в городской администрации.
В школе №44 коррекции и развития VIII вида Брянска обучаются 210 детей, в том числе 134 человека со статусом ребёнка-инвалида. В этом году учебное заведение получило более 8 миллионов рублей по программе «Современная школа» в рамках нацпроекта «Образование». Эти деньги направили на ремонт классов и новое оборудование.
Так, в швейных мастерских обновили мебель, поставили интерактивную доску, новые швейные машины и оверлоки, гладильные доски и утюги с пароувлажнителем. В столярных мастерских также есть новая мебель и доска, стеллажи, верстаки, шкаф с новыми наборами инструментов.
«Поскольку в школе учится много детей с ограниченными возможностями, они нуждаются в особых занятиях для развития. Благодаря федеральной программе у нас теперь будут своя сенсорная комната, интерактивные столы для занятий по развитию речи, сухой бассейн, диагностический комплекс для изучения особенностей развития познавательной деятельности обучающихся, балансировочные доски, вибротактильная доска, световой стол для рисования песком, арт-терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом, диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы», — отметила директор Наталья Носова.
Для музыкальных занятий и уроков физкультуры в школе купили синтезатор, акустическое пианино, дорожки для ходьбы, стойки для прыжков в высоту, тренажёры для развития пальцев рук, теннисные столы и степ-платформы.
«Уверены, что для многих наших учеников процесс обучения начнётся гораздо интереснее и продуктивнее, ведь мы постарались приобрести всё необходимое для того, чтобы ребята получали необходимые знания и умения», — заключила директор школы.
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