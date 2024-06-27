Первый зампред комиссии Общественной Палаты России поддержал проект «ПРОгород»

Первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Общественной Палаты РФ Александр Асафов поддержал литературно-художественный проект «ПРОгород». В этом конкурс посвящён жанру научной фантастики и производственной прозы.

«Современная литература, безусловно, прошла большой путь от классической русской литературы и знает множество жанров, в том числе экспериментальных, парадоксальных и абсурдных. Но у культуры есть важная функция, важная задача. Она формирует мировоззрение человека. И, безусловно, помимо развлекательной функции, которую часто присваиваем мы всем культурным объектам, функция мировоззренческая, ценностная, аксиологическая значительно выше», — подчеркнул Асафонов.

Политолог отметил, что есть жанры, которые сформировали характеры будущих Героев в мирной и военной сфере.

«Литература, которую можно назвать литературой мечты, — это те произведения, которые в молодых людях, собственно, формировали характер и создавали ту самую мечту, возможность, мечту и способность мыслить, ставить цели за пределами своих каких-то простых обывательских эгоистических задач.

В этом смысле и научная фантастика с нашими известными именами, как Беляев, Ефремов и другие, и то, что называлось производственным романом, производственной прозой, описывающей подвиг человека труда – эти жанры, конечно, сейчас находятся на периферии популярности, поскольку рынок диктует свое, реклама и маркетинг продают несколько иное, то, что лежит вне ценностного багажа», — добавил политолог.

Александр Асафов сравнил организаторов и участников конкурса с предкам, которые создавали мотивирующие произведения, ставшие символом достижений, стремлений и победы.

«Я бы хотел в качестве такого примера символа упомянуть меч победы, который запечатлен в Магнитогорске, в сцене, где рабочие передают его солдату, в Волгограде, где этот меч высоко подняла над головой Родина мать, призывая на защиту Родины, и в Трептов-парке, где воин-освободитель, повергнув врага, защищает Родину. Тоже сжимает этот меч в руках.

сегодня, безусловно, создание таких однозначно читаемых всеми поколениями символов значительно сложнее. Это требует и интеллектуальных усилий, и, безусловно, составляет важную часть нашей победы. Поскольку и художники, и писатели, и поэты, и кинорежиссеры, и композиторы, все люди творческого труда должны описать подвиг труда инженеров, конструкторов, ученых, и, безусловно, делать это в разных жанрах и разных форматах. Конкурс открывает ворота творческому поиску, и это приближает всех нас в то самое будущее, делает свой вклад, безусловно, в экономику будущего, в мощь России, ну и, конечно же, в нашу Победу», — подчеркнул Александр Асафов