Подрядчик нарушает график строительства новой школы в Брянске

Подрядчик «РусСтрой» отстает от графика строительства новой школы в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске строится школа на 1 225 мест на территории старого аэропорта. Компания «РусСтрой» из Якутска подписала контракт в мае этого года.

«Три месяца прошло с начала заключения контракта. За это время фактическое выполнение работ в денежном выражении составило около 60 млн рублей. До конца года осталось пять месяцев, за это время необходимо освоить еще 825 млн рублей. Вы заваливаете программу!» — подчеркнул глава Брянской администрации Александр Макаров на встрече с подрядчиком.

За три месяца рабочие обустроили площадку, сделали подъездную дорогу, выкопали котлован. Теперь они вбивают сваи под фундамент и монтируют освещение.

Глава администрации и прокурор города Юрий Шестаков насчитали на стройке 17 рабочих. Для школы ценой 1,2 млрд. рублей катастрофически мало, уверены чиновники.

«При подобных темпах работ высока вероятность того, что определённые технологические операции могут сорваться. Поэтому мы сомневаемся, что к декабрю такая огромная сумма будет освоена, исходя из графика, который вы нам представили. Вы попросту можете потерять зимний период стройки», — отметил Александр Макаров.

Юрий Шестаков предложил приехать через месяц, оценить объем работ и тогда принимать меры. Александр Макаров же подчеркнул, что планерки на стройки будут еженедельными.

«Работать нужно весь световой день без выходных, чтобы нагнать существенное отставание графика! А заодно я проверю, сумеете ли вы к выходным забить оставшиеся сваи, как обещали, и приступить к подготовке ростверков», — заключил глава администрации.