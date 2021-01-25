Пожилой ученый из центра им. Гамалеи рассказал брянцам об ощущениях после вакцинации от коронавируса

Ученый советует пожилым жителям Брянщины вакцинироваться и демонстрирует собственный пример.
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал в своих коммуникационных каналах выдержки из интервью с главным научным сотрудником Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи, где разработали вакцину от инфекции «Спутник V», Виктором Зуевым.
Виктор Зуев рассказал, что ему 91 год, но он привился от коронавируса в первых рядах добровольцев. По словам ученого, он ведет активный образ жизни и в какой-то момент подхватил инфекцию. Тест на коронавирус оказался положительным, а последнующий анализ крови показал невысокий титр антител к нему — всего 1:200. Поэтому в августе 2020 года он сделал инъекцию первым компонентом вакцины. Так и сказал коллегам по институту, где работает больше 60 лет, что это неправильно — все они уже привились, а он нет.
После вакцинации Зуев чувствовал себя хорошо, а титр антител вскоре вырос до 1:3200. Это редкость даже для выздоровевших после тяжелой формы инфекции.
Отвечая на вопрос, почему первая вакцина от коронавируса появилась в России, Зуев пояснил, что наши ученые уже сталкивались с этой инфекцией в 2002 и 2012 годах и с тех пор у них сохранились наработки, которые позволили начать разработку препарата не с нуля.
Иммунитет после вакцинации, по словам Зуева, должен держаться до двух лет. У главы НИЦ им. Гамалеи, академика РАН Александра Гинзбурга есть все основания для таких утверждений.
Пожилым брянцам Зуев советует пройти вакцинацию и демонстрирует собственный пример — ему больше 90 лет, есть проблемы со здоровьем, в частности, гипертония и повышенное содержание сахара, он принимает 3-4 таблетки по утрам и до семи по вечерам. Однако сомнений, идти ли на прививку у него не возникло.
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