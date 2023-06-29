Ремонт бассейна в брянской гимназии закончат к сентябрю

Ремонт бассейна и спортзала в гимназии № 6 Брянска закончат к новому учебному году. Об этом сообщили в городской администрации.

В гимназии №6 Советского района продолжается капитальный ремонт бассейна и малого спортивного зала. Подрядная организация «Система» за 4 месяца уже установили окна и двери, сделали новую электропроводку, оштукатурили и покрасили все помещения, завершают укладка напольной плитки. В бассейне установлена система «тёплых полов». Подрядчик занимается отделкой раздевалок и душевых для мальчиков и девочек. Там же идёт установка и наладка системы водоподготовки.

«На финишной прямой — вопрос обновления фасада бассейна. Проектно-сметная документация находится на экспертизе. Параллельно с фасадом будем завершать кровельные работы. Подрядчик уже утеплил крышу, смонтировал стяжку, осталось уложить мембрану. Это современное покрытие, обладающее повышенной износостойкостью», — уточнил директор гимназии Александр Магон.

В помещении поставят камеры видеонаблюдения. А в малом спортивном появятся тренажеры.

«Завершив все необходимые работы, мы получим не просто бассейн, а многофункциональный спортивный объект, где ребята смогут не только поплавать, но и позаниматься на тренажёрах. Благодаря ремонту в малом спортивном зале часть уроков физкультуры для начальной школы также будет проводиться здесь, что снизит нагрузку основного спортзала. Темпы у подрядчика отличные, уверен, они всё закончат в срок, к началу нового учебного года», — подчеркнул начальник управления образования Иван Потворов.

Ремонт здания обойдётся в более чем 14 млн рублей.