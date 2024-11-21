Город32

Руководитель фракции «Новые люди» предложил Президенту России цифровое решение проблемы миграции

2024, 21 ноября 14:12 Общество
Руководитель фракции «Новые люди» предложил Президенту России цифровое решение проблемы миграции
Источник фото

Руководитель фракции «Новые люди» на встрече с Президентом России озвучил цифровое решение проблемы миграции. Об этом сообщает издание «КП-Брянск».

 

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем фракции «Новые люди» в Государственной Думе Алексеем Нечаевым. Он стал третьим после представителей «Единой России» ЛДПР.

Речь шла о мигрантах. Алексей Нечаев предложил технологичное решение проблемы «Мигрант ID». Цифровая система также позволит увеличить размер пошлин на патенты, а это — дополнительные деньги в бюджет.

Кроме того, руководитель «Новых людей» отчитался о выполнении программы «Умный протекционизм».

Её суть — поднять пошлины на товары западных стран и получить 100 млрд рублей в бюджет государства. Полтора года назад Владимир Путин поддержал инициативу партии о повышении пошлин на некоторые товары с Запада. Бюджет пополнился на 27 млрд рублей, при этом роста цен не было.

Речь на встрече также шла о майнинге и искусственном интеллекте. Нечаев предложил Президенту России развитие промышленного майнинга в регионах с избытком электроэнергии. В будущем году майнинг принесет в бюджет государства 40 млрд рублей. Доход отрасли может вырасти минимум в 5 раз, если упростить подключение вычислительных центров к избыточным энергомощностям, но с условием создания операторами промышленного майнинга инфраструктуры для развитие искусственного интеллекта.

Чтобы российские компании могли конкурировать в сфере ИИ, нужно наращивать вычислительные мощности в 10 раз, но это рискованная инвестиция. А создание вычислительных центров промышленными операторами майнинга решит эту проблему.

В издании отметили, что партия «Новые люди» — партия авангарда для Президента России, которая предлагает нестандартные решения в непростые времена.

 

Читайте также

Новости регионов

20.11.2024 16:45
Век литературы
Смоленская писательская организация отметила юбилей. В большом концертном зале областной филармонии прошёл торжественный вечер, посвящённый 100‑летнему юбилею Смоленской писательской организации. Её создание в 1924 году инициировал Михаил Исаковский. В 90‑е годы была образованы областная организация Союза писателей России под руководством поэта и литературного критика Виктории Бобарыкиной, а также региональное отделение Союза российских писателей, которое возглавил поэт и публицист Владимир Макаренков. Сегодня писательское
20.11.2024 16:44
Миллиарды на развитие
Озвучены основные параметры бюджета региона — 2025. Как будет жить область в ближайшие годы, какие проекты будут реализованы, на что будут направлены бюджетные средства и сохранит ли главный финансовый документ региона социальную направленность? Ответы на эти и другие важные для каждого жителя Смоленщины вопросы прозвучали во время состоявшихся 11 ноября публичных слушаний, посвящённых проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026/27 год.

Актуальные темы

Лента новостей
36 беспилотников пытались атаковать Брянщину ночью
Общество
Аграриев поздравили с профессиональным праздником в Брянске
Общество
Главврач Брянской станции переливания крови Дмитрий Пехов отмечает 45-летие
Происшествия
Ребёнка сбила машина на переходе в Брянске
Общество
Директор брянского техникума вступил в «БАРС-Брянск»

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

От прошлого к будущему: «Ростелеком» предоставляет цифровые сервисы бизнесу и развивает внутренний туризм
От прошлого к будущему: «Ростелеком» предоставляет цифровые сервисы бизнесу и развивает внутренний туризм

Дятьково – один из промышленных центров Брянской области. Помимо хрустального завода, здесь работает с десяток различных предприятий. А благодаря почти единственному на всю страну музею хрусталя Дятьково известен и как объект туристического исследования. Такое сочетание делает его уникальным во всех смыслах, а залог успеха развития двух этих направлений в одном городе – качественная связь, высокоскоростной интернет и другие цифровые сервисы, которые уже много лет предоставляет компания ПАО «Ростелеком».

Пять остановочных пунктов переименовали в Брянской области
Пять остановочных пунктов переименовали в Брянской области

В Брянской области переименовали 5 остановочных пунктов МЖД, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров. Переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

Энергетики «Брянскэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
Энергетики «Брянскэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

20 ноября 2024 года местами на территории Брянской области ожидается усиление ветра c порывами до 15-18 м/с. В филиале «Россети Центр» - «Брянскэнерго» сохраняется особый режим работы.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.