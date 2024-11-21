Руководитель фракции «Новые люди» предложил Президенту России цифровое решение проблемы миграции

Руководитель фракции «Новые люди» на встрече с Президентом России озвучил цифровое решение проблемы миграции. Об этом сообщает издание «КП-Брянск».

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем фракции «Новые люди» в Государственной Думе Алексеем Нечаевым. Он стал третьим после представителей «Единой России» ЛДПР.

Речь шла о мигрантах. Алексей Нечаев предложил технологичное решение проблемы «Мигрант ID». Цифровая система также позволит увеличить размер пошлин на патенты, а это — дополнительные деньги в бюджет.

Кроме того, руководитель «Новых людей» отчитался о выполнении программы «Умный протекционизм».

Её суть — поднять пошлины на товары западных стран и получить 100 млрд рублей в бюджет государства. Полтора года назад Владимир Путин поддержал инициативу партии о повышении пошлин на некоторые товары с Запада. Бюджет пополнился на 27 млрд рублей, при этом роста цен не было.

Речь на встрече также шла о майнинге и искусственном интеллекте. Нечаев предложил Президенту России развитие промышленного майнинга в регионах с избытком электроэнергии. В будущем году майнинг принесет в бюджет государства 40 млрд рублей. Доход отрасли может вырасти минимум в 5 раз, если упростить подключение вычислительных центров к избыточным энергомощностям, но с условием создания операторами промышленного майнинга инфраструктуры для развитие искусственного интеллекта.

Чтобы российские компании могли конкурировать в сфере ИИ, нужно наращивать вычислительные мощности в 10 раз, но это рискованная инвестиция. А создание вычислительных центров промышленными операторами майнинга решит эту проблему.

В издании отметили, что партия «Новые люди» — партия авангарда для Президента России, которая предлагает нестандартные решения в непростые времена.