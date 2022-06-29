Смоленские общественники объявили войну брянскому творогу

Суд встал на сторону производителя.
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида» обратилась в Бежицкий районный суд Брянска с иском к ОАО «Брянский молочный комбинат» о защите прав неопределенного круга потребителей, признании действий противоправными, понуждению к совершению действий и взыскании убытков.
Общественники решили проверить качество образцов творога Брянского молочного комбината на соответствие ГОСТу, закупив образцы в магазинах Смоленска.
По результатам лабораторных исследований творог «Веселый луг» по своим физико-химическим показателям, вкусу и запаху не соответствует требованиям ГОСТа.
Ссылаясь на закон «О защите прав потребителей», представители «Фемиды» потребовали в Бежицком районном суде признать действия Брянского молкомбината противоправными, взыскать с него 239 рублей 40 копеек, потраченные на покупку творога, а также расходы на проведение лабораторных исследований в размере 6296 рублей.
Суд указал, что акт закупки образцов не содержит сведений об условиях хранения продавцом творога «Веселый луг». Также в деле не было акта приема-передачи образцов в испытательную лабораторию, протокол испытаний образцов творога не содержит информации об условиях хранения образцов скоропортящегося продукта в период проведения испытаний, отсутствуют сведения о результатах повторных анализов, наличие которых при получении неудовлетворительных результатов анализов является обязательным.
Требования «Фемиды» Бежицкий суд не удовлетворил. Такое же решение принял Брянский областной суд.
«Результаты испытаний образцов творога «Веселый луг» не могут быть достоверными, так как в суде не было подтверждено соблюдение процедуры и порядка отбора проб на исследование, равно как соблюдение их транспортировки и хранения перед исследованием», – пояснили в облсуде.
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