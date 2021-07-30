В Брянске дорогу к «лучшей в стране» школе признали опасной

В отношении должностного лица комитета по ЖКХ городской администрации возбудили административное дело.
В Брянске разразился скандал, связанный с обеспечением безопасного дорожного движения вблизи инновационной школы № 71 «Перспектива».
Школу, рассчитанную на 1225 мест, торжественно открыли в Советском районе в 2020 году. «Школа – высочайшего уровня, одна из лучших школ по соотношению «цена-качество» в стране», – сказал на торжественной линейке губернатор Александр Богомаз.
Сейчас «Перспектива» – одно из крупнейших образовательных учреждений в Брянске. В этом же здании находится Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области.
Проблемный участок, по которому дети срезают путь к школе, составляет порядка 300 метров. Дорога, соединяющая улицу Костычева от дома № 70 и улицу Советскую до дома № 97 не имеет знаков, тротуаров и оборудованных пешеходных переходов. О проблеме местные жители сообщили на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, после чего представители регионального отделения ОНФ провели мониторинг и направили информацию в контролирующие органы.
«Нужно определиться, либо это пешеходная зона со всеми вытекающими ограничениями, либо улица с обустроенной дорожной инфраструктурой», – сообщил эксперт регионального отделения ОНФ в Брянской области Алексей Мартыненко.
После публикации ОНФ проблемой заинтересовалась региональная прокуратура. Внутриквартальный проезд признали опасным.
«Пешеходные тротуары вдоль проезжей части дороги обустроены частично. Сквозное движение не запрещено, ограничений скоростного режима не установлено, не приняты меры к обустройству конструкций искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости транспортными средствами», – вынесла вердикт прокуратура.
В адрес мэра Александра Макарова прокуратура внесла представление. В отношении должностного лица городского комитета по ЖКХ возбудили административное дело.
В прокуратуре намерены проконтролировать устранение нарушений.
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