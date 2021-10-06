В Брянске пересмотрят порядок отбора дворов для ремонта

Со временем его планируют распространить на остальные районы области.

В Брянске планируют пересмотреть порядок отбора дворовых территорий для включения в программу «Формирование комфортной городской среды».

По словам главного федерального инспектора по Брянской области Андрея Дьячука, благоустройство дворовых территорий – одна из наиболее частых тем обращений брянцев.

«Из анализа этих обращений можно увидеть, что с просьбой отремонтировать, благоустроить дворовые территории обращаются как жители домов, которым уже по 20, 30 и более лет, так и жильцы домов, введенных в эксплуатацию недавно. А исходя из существующей программы благоустройства дворовых территорий и очередности проведения работ, не всегда понятно, какие именно критерии отбора являются приоритетными. Есть такие дома, где ремонт дворовой территории – это уже необходимость! А есть так называемые новостройки, где жильцы просят, например, устройство парковки. При этом дворовая территория еще в хорошем состоянии. И что самое важное, как правило, жильцы домов с большим сроком эксплуатации – это в основном люди преклонного возраста, которые не всегда имеют возможность заниматься конкурсной документацией, сбором согласований, проектом дворовой территории», – сообщил Дьячук на оперативном совещании в областном правительстве.

Он предложил при отборе дворовых территорий учитывать критерии, «которые бы позволяли комиссии определять очередность исходя из действительной необходимости проведения ремонтных работ».

Губернатор Александр Богомаз поддержал предложение и поручил руководству Брянска совместно с депутатами пересмотреть нормативную базу по отбору заявок для участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

«Понятно, что одновременно все дворовые территории сделать невозможно. Но должна быть социальная справедливость. Если жильцы хотят обустроить парковку, то на это есть управляющие компании, ТСЖ, которые получают от жильцов средства на текущее содержание домов и придомовых территорий. И суммы эти немаленькие, если посчитать. А жильцы вправе принимать решение, на что направить эти средства. Но нельзя забывать, что дома, которым по несколько десятков лет, требуют больших капительных вложений, и средств на их содержание не хватит еще и на благоустройство. Более того, как правило, жильцы таких домов – пожилые люди, и они не всегда могут выразить свою инициативу и заниматься конкурсной документацией и контролем за ее исполнением. Именно поэтому необходимо учесть в критериях отбора важность и необходимость проведения работ. Особенно если от этого зависит безопасность передвижения по дворовой территории. Это касается не только города Брянска, но и других муниципальных образований. Поэтому прошу проанализировать и переработать нормативную базу и внести соответствующие изменения для утверждения их районными и городскими советами депутатов и Брянской областной Думой», – заявил брянский губернатор.