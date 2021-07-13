В Брянске планируют строить по 4 километра дорог в год

Руководство Брянска заявило, что с приобретением новой техники сможет строить по 4 километра новых дорог в год.
Недавно польский Брянск стал известен на всю страну. И все благодаря дорогам, которые строит муниципалитет. Только что завершились работы над очередным участком.
Состояние дорог в Брянске оставляло желать лучшего, а бюджет муниципалитета значительно ограничен. Старосте Андрею Янковскому пришла в голову немного сумасшедшая идея.
«Я подумал, что на самом деле свои дороги мы можем сделать сами. Достаточно купить технику для производства бетона и работать», – вспоминает староста.
Удалось приобрести тракторы, погрузчики, и, что самое главное, установку для производства бетона. Именно с ее помощью было решено сделать в муниципалитете грунтовые подъездные пути без привлечения частных компаний, что значительно сократило стоимость работ.
В прошлом году был создан первый 800-метровый кусок дороги. 7 июля завершилось строительство еще одного отрезка аналогичной длины. В планах – строить 4 километра дорог в год.
Оборудование обошлось муниципалитету в сумму чуть более миллиона рублей. Может показаться, что это много. Однако, как оказалось, все вложения окупились. По расчетам, один километр брянский дороги стоит около 200 тысяч рублей. А асфальтированная дорога, построенная третьими лицами, будет стоить около миллиона рублей.
«В общей сложности в муниципалитете у нас более 300 километров различных дорог. Для начала мы ориентируемся на тех, для кого строятся дороги, – на жителей. У нас большая раздробленность, мы хотим принести пользу всем. Потому что каждый заслуживает достойные условия», – говорит староста.
Дороги – это не единственная заслуга старосты. Пока одна бригада заливает бетон на дороге, вторая строит здание для отряда добровольных пожарных. Работы завершатся, ориентировочно, в 2023 году.
Об идее старосты стало известно всей стране. О Брянске писали и говорили крупнейшие польские сми, а Андрей Янковский принимал у себя делегации из Ополе, Люблина, Варшавы, Белхатува, Кентшина и других городов.
Его идеи ценят далеко за пределами Брянска, но, самое главное, – жители города.
«Идея старосты была очень хорошей. У нас появились дороги, а раньше тяжело было здесь жить», – говорит местный житель Тадеуш Петрашко.
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