В Брянске застревают в снегу мусоровозы

Представители транспортных компаний – перевозчиков отходов в Брянской области возмущены занесенными снегом подъездами к контейнерным площадкам и отсутствием доступа к местам сбора отходов.

— «Чистая планета» и Департамент природных ресурсов грозят нам штрафами за несвоевременный вывоз мусора. Но как мы можем качественно и своевременно предоставлять услугу населению, если мы лишены этой возможности! Мусоровозы застревают в снегу, мы за свой счет нанимаем спецтехнику, чтобы почистить дорогу или вызволить машину из «снежного плена», и на это уходит по несколько часов. Вчера, например, мусоровоз застрял на Мамоновке, пришлось вызывать кран, чтобы его вытащить. Провозились почти весь день. И такие случаи – не единичны. Особенно тяжелая транспортная ситуация в частном секторе и в населенных пунктах. Региональный оператор требует строго соблюдать график вывоза, но из-за создавшихся погодных условий это не всегда получается делать. Понимаем, что и дорожному управлению, и администрациям районов сейчас нелегко. Но мусоровозы летать не умеют, и без нормального доступа к контейнерным площадкам и местам сбора мы не сможем выполнять свою работу без нарушений графика вывоза, — прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора ООО «Володарка 17» Владимир Алехин.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области за пять дней зафиксировал более 80 случаев, когда спецтехника не могла подъехать к контейнерным площадкам и местам сбора отходов. АО «Чистая планета» продолжает по системе ГЛОНАСС контролировать работу транспортных компаний, осуществляющих вывоз отходов, и приносит свои извинения за возможное смещение графика из-за неблагоприятных погодных условий и заснеженных подъездных путей. О всех нарушениях графика вывоза и переполнениях контейнеров просим сообщать по телефону: 8(4832)606-444.