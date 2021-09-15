Город32

В брянской больнице едва не погиб девятимесячный ребенок с COVID-19

2021, 15 сентября 16:20 Общество
В брянской больнице едва не погиб девятимесячный ребенок с COVID-19
Источник фото

Отца девочки врач назвал «щенком».

Родители девятимесячной девочки пожаловались на действия врача Брянской городской детской больницы № 1 Игоря Мартынова. Жалоба опубликована на Портале государственных медицинских услуг Брянской области.

По словам мамы девочки, 9 августа ребенка с повышенной температурой доставили в детскую больницу на скорой.

«При поступлении в приемный покой в смене был врач Мартынов Игорь Геннадьевич. Фельдшер сразу сказала медсестре, что у матери подозрение на COVID. Нас оформили и положили в палату. Ночью отец ребенка еще раз пошел на пост медсестры и сказал, что у матери по КТ обнаружили вирусную пневмонию, характерную для COVID-19. Реакции никакой не последовало, и отец отправился в палату. Наутро врач Мартынов прибежал в палату и начал кричать, почему его не предупредили насчет COVID. На это ему сказали, что предупреждали, и не раз. Данный врач стал грубить, назвал отца ребенка «щенком». Угрожал прокуратурой. Бегал по несколько раз, хлопал дверьми, тем самым пугал, и ребенок от страха плакал. На тот момент у ребенка была температура 38,5. Отец просил сбить, на что данный врач говорил: «Да у вашего ребенка уже иммунитет, вы столько дней лечились дома», – сообщила мама ребенка.

В результате девочку перевели в инфекционное отделение, где у нее обнаружили COVID-19. С 21 на 22 августа у ребенка открылась рвота.

«Отец ребенка позвал врача, который пришел через пять часов, так как у него был обход. Пришел дежурный врач Мартынов. Отец ребенка стал рассказывать о дочери, как все произошло. Врач не выслушал. Посмотрел быстро горло, зубы. Ему задали вопрос, как кормить ребенка, так как девочку рвало на все (воду, смесь, пюре). Он сказал: «Кормите тем, чем кормите». Назначил «Смекту» и ушел. После его ухода покормили ребенка. «Смекта» не помогла. Снова рвота. Поднялась температура, которая скакала от 37,5 до 38,5. Дочке становилось хуже. Позвали врача снова, выразив недовольство в плане отношения врача к ребенку и ситуации в целом. Врач не пришел, но к вечеру медперсонал опомнился и начал давать ребенку «Регидрон», «Полисорб» от обезвоживания, сделали укол от рвоты. Ребенок перестал мочиться. А на следующее утро уже наш лечащий врач назначил капельницы, зонд от обезвоживания, безлактозную смесь», – также рассказала мама девочки.

Она просит руководство больницы объяснить, «почему данный врач позволяет себе такое отношение к маленьким пациентам, их родителям, ведь такие ошибки порой дорого стоят».

Сейчас девочка находится дома под наблюдением участкового врача. Однако в выписке из больницы, по словам родителей, нет информации о ходе течения болезни.

«Рвота, обезвоживание – все только на словах и фотографиях у нас. Диагноз: новая коронавирусная инфекция, идентифицированная, средней тяжести с поражением верхних дыхательных путей, острый ринофарингит. Каким образом нас будет вести врач с участка, если данная ситуация нигде не зафиксирована? Каким образом ребенку прописывать дальнейшее лечение, если все с наших слов? Почему вообще об этом умолчали в выписке? Очень много претензий и вопросов, но мы просто уже не можем молчать», – возмущаются родители.

Заместитель главного врача по поликлинической работе детской больницы № 1 Светлана Рудановская сообщила, что по факту лечения ребенка и обоснованности действий врача проводится служебная проверка.

Читайте также
В Лесных сараях в Брянске прошел митинг-реквием «Зажги свечу»
15 сентября 14:20
В Лесных сараях в Брянске прошел митинг-реквием «Зажги свечу»
Жителя Брянска отправили на исправительные работы за неуплату алиментов
15 сентября 12:30
Жителя Брянска отправили на исправительные работы за неуплату алиментов
В Брянске открыли новый детский сад
15 сентября 12:00
В Брянске открыли новый детский сад
За сутки от коронавируса умерли 11 брянцев
15 сентября 11:30
За сутки от коронавируса умерли 11 брянцев

Новости регионов

15.09.2021 14:07
Переезд 320 км в городе Сафоново Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта 25 и 27 сентября на время ремонтных работ
25 сентября с 10:00 до 18:00 и 27 сентября с 16:00 до 12:00 ночи для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная Подстанция города Сафоново. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ на участке Сафоново – Милохово, направленных на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. В качестве альтернативного маршрута для
14.09.2021 10:04
Дополнительный пассажирский поезд свяжет Смоленск и Москву в период ноябрьских праздников
В период ноябрьских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительный пассажирский поезд №205М/206М Москва – Смоленск. Из Москвы в Смоленск поезд отправится 3 ноября в 23:58. В обратном направлении – 7 ноября в 22:56. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Ярцево, Сафоново, Издешково, Вязьма, Гагарин, Можайск. В праздничные дни ноября
13.09.2021 17:56
14 сентября в Смоленской области резко похолодает
14 сентября, в Смоленской области стремительно похолодает. О погоде в этот день сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. По области температура воздуха будет ночью +7°C…+12°C, днём +12°C…+17°C. В Смоленске ночью +8°C…+10°C, днём +13°C…+15°C. Северо-западный ветер (7-12 м/с) пригонит дождевые облака и ночью местами пройдет небольшой дождь, днём же преимущественно без осадков. В
10.09.2021 11:19
Движение автомобилей через два переезда около станций Уваровка и Дровнино будет ограничено 11-12 и 18-19 сентября в связи с путевыми работами
Движение автомобилей через железнодорожные переезды 140 км около станции Уваровка и 154 км около Дровнино Смоленского направления МЖД будет ограничено в выходные дни 11-12 и 18-19 сентября с 12:00 до 18:00. В указанные дни и часы железнодорожники проведут работы по выправке уложенного ранее на участке Уваровка – Батюшково бесстыкового пути протяженностью 14 км. Московская железная
09.09.2021 12:19
На отдых по путёвке
Как в регионе прошла летняя оздоровительная кампания? На календаре – сентябрь, и дети после отдыха вернулись к учёбе. Во время прошедших школьных каникул сотни юных смолян смогли отдохнуть в лагерях и санаториях, поправить своё здоровье, с пользой провести время и получить приятные впечатления. В Смоленске подвели итоги детской летней оздоровительной кампании. Это стало ключевым вопросом
09.09.2021 12:18
Культурный повод
С 1 сентября на Смоленщине, как и в целом по всей стране, стартовал федеральный проект «Пушкинская карта», нацеленный на популяризацию культурных мероприятий среди молодёжи. В рамках проекта парни и девушки от 14 до 22 лет имеют возможность  получить виртуальную «Пушкинскую карту» номиналом в 3 тысячи рублей, благодаря которой они могут культурно проводить свой досуг –

Актуальные темы

Происшествия
Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Жуковкой
Общество
В Брянске бывших налоговиков незаконно устраивали на работу
Происшествия
В Брянской области выявили еще два очага африканской чумы свиней
Происшествия
Мордобой на новом кольце у «Метро» сняли на видео (ВИДЕО)
Политика
Неверов и Кадыров прибыли в Брянскую область

Новости партнёров

РЕКЛАМА АЛКОГОЛЯ: что можно, а что нельзя
РЕКЛАМА АЛКОГОЛЯ: что можно, а что нельзя

Брянское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС)  России продолжает борьбу с нарушениями рекламного законодательства при рекламе алкогольной продукции.

Более 100 тыс. ярких летних киновечеров подарил Wink пользователям услуги «Обмен фильма»
Более 100 тыс. ярких летних киновечеров подарил Wink пользователям услуги «Обмен фильма»

За три месяца с момента запуска бесплатной услуги «Обмен фильма» пользователи видеосервиса Wink обменяли более 100 тыс. фильмов, чтобы провести время с той самой картиной, которую хочется смотреть не отрываясь.

Дополнительные пассажирские поезда свяжут Москву и Новозыбков Брянской области в период ноябрьских праздников
Дополнительные пассажирские поезда свяжут Москву и Новозыбков Брянской области в период ноябрьских праздников

В период ноябрьских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительные пассажирские поезда №131/132 и №201/202 Москва – Новозыбков, которые свяжут столицу с юго-западными районами Брянской области. Из Москвы в Новозыбков  поезда отправятся 3 ноября, в обратном направлении – 7 ноября.

Сотрудник «Тулэнерго» победила во Всероссийском конкурсе профмастерства
Сотрудник «Тулэнерго» победила во Всероссийском конкурсе профмастерства

По итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» первое место в номинации «Лучший лаборант химического анализа в электроэнергетике» заняла сотрудник «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» Наталья Голикова. Она показала лучший результат в своей категории – 339 баллов из 340 возможных.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».