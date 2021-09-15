В брянской больнице едва не погиб девятимесячный ребенок с COVID-19

Отца девочки врач назвал «щенком».

Родители девятимесячной девочки пожаловались на действия врача Брянской городской детской больницы № 1 Игоря Мартынова. Жалоба опубликована на Портале государственных медицинских услуг Брянской области.

По словам мамы девочки, 9 августа ребенка с повышенной температурой доставили в детскую больницу на скорой.

«При поступлении в приемный покой в смене был врач Мартынов Игорь Геннадьевич. Фельдшер сразу сказала медсестре, что у матери подозрение на COVID. Нас оформили и положили в палату. Ночью отец ребенка еще раз пошел на пост медсестры и сказал, что у матери по КТ обнаружили вирусную пневмонию, характерную для COVID-19. Реакции никакой не последовало, и отец отправился в палату. Наутро врач Мартынов прибежал в палату и начал кричать, почему его не предупредили насчет COVID. На это ему сказали, что предупреждали, и не раз. Данный врач стал грубить, назвал отца ребенка «щенком». Угрожал прокуратурой. Бегал по несколько раз, хлопал дверьми, тем самым пугал, и ребенок от страха плакал. На тот момент у ребенка была температура 38,5. Отец просил сбить, на что данный врач говорил: «Да у вашего ребенка уже иммунитет, вы столько дней лечились дома», – сообщила мама ребенка.

В результате девочку перевели в инфекционное отделение, где у нее обнаружили COVID-19. С 21 на 22 августа у ребенка открылась рвота.

«Отец ребенка позвал врача, который пришел через пять часов, так как у него был обход. Пришел дежурный врач Мартынов. Отец ребенка стал рассказывать о дочери, как все произошло. Врач не выслушал. Посмотрел быстро горло, зубы. Ему задали вопрос, как кормить ребенка, так как девочку рвало на все (воду, смесь, пюре). Он сказал: «Кормите тем, чем кормите». Назначил «Смекту» и ушел. После его ухода покормили ребенка. «Смекта» не помогла. Снова рвота. Поднялась температура, которая скакала от 37,5 до 38,5. Дочке становилось хуже. Позвали врача снова, выразив недовольство в плане отношения врача к ребенку и ситуации в целом. Врач не пришел, но к вечеру медперсонал опомнился и начал давать ребенку «Регидрон», «Полисорб» от обезвоживания, сделали укол от рвоты. Ребенок перестал мочиться. А на следующее утро уже наш лечащий врач назначил капельницы, зонд от обезвоживания, безлактозную смесь», – также рассказала мама девочки.

Она просит руководство больницы объяснить, «почему данный врач позволяет себе такое отношение к маленьким пациентам, их родителям, ведь такие ошибки порой дорого стоят».

Сейчас девочка находится дома под наблюдением участкового врача. Однако в выписке из больницы, по словам родителей, нет информации о ходе течения болезни.

«Рвота, обезвоживание – все только на словах и фотографиях у нас. Диагноз: новая коронавирусная инфекция, идентифицированная, средней тяжести с поражением верхних дыхательных путей, острый ринофарингит. Каким образом нас будет вести врач с участка, если данная ситуация нигде не зафиксирована? Каким образом ребенку прописывать дальнейшее лечение, если все с наших слов? Почему вообще об этом умолчали в выписке? Очень много претензий и вопросов, но мы просто уже не можем молчать», – возмущаются родители.

Заместитель главного врача по поликлинической работе детской больницы № 1 Светлана Рудановская сообщила, что по факту лечения ребенка и обоснованности действий врача проводится служебная проверка.