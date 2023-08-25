В брянской гимназии отремонтировали бассейн

В брянской гимназии спустя 10 лет отремонтировали бассейн. Об этом сообщили в городской администрации.
В брянской гимназии №6 завершился капитальный ремонт бассейна. В чашу уже начали наливать воду для выявления возможных протечек. Также специалисты проведут пусконаладочные работы оборудования. 70 кубометров воды наберутся за сутки. Если проблем не возникнет, то инженеры запустят систему водоподготовки — очистку, обеззараживание и озонирование. Также будут использоваться фильтрующие емкости с кварцевым песком.
Бассейн располагается в отдельно стоящем здании вместе с малым спортивным залом. Здесь починили кровлю, заменили все коммуникации, обновили электропроводку и пол, отремонтировали санузлы и все остальные помещения.
«Завтра начнется сборка шкафов в раздевалках, установка легкоатлетических тренажеров, беговых дорожек. К 1 сентября бассейн наполнится мебелью, стендами, одну из стен холла украсит изображение знаменитого пловца Ильи Бородина. Перед нами стоит еще одна важная задача — распределить младшеклассников на уроки по плаванию, ведь у нас около 700 детей. Постараемся все организовать максимально эффективно», — уточнил директор гимназии №6 Александр Магон.
Одновременно в бассейне глубиной в один метр смогут заниматься до 15 детей 1–4 классов. Малышей будут сопровождать медработник и инструктор.
Напомним, чаша и обслуживающее её оборудование были признаны непригодными к эксплуатации ещё в 2012 году. С тех пор занятий по плаванию в гимназии не было. Капитальный ремонт бассейна проводился по программе «Модернизация школьных систем образования». Подрядчик «Система» за полгода превратил старое здание в многофункциональный спортивный центр.
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