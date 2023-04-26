В Свенском монастыре Брянской епархии волонтеры из разных городов сделали художественную обрезку деревьев

Московский клуб архитекторов деревьев – выпускников Мастерской бонсай и ниваки Андрея Дарусенкова в качестве добровольцев посетили Свенский Успенский мужской монастырь. В течение двух дней – 19 и 20 апреля на Светлой седмице, специалисты занимались обрезкой монастырских деревьев.

– С наступлением весны мы столкнулись с таким вопросом, что в нашей обители нужно окультурить деревья весенней обрезкой. Обратились за помощью к Денису Анатольевичу Клевцову, и он призвал волонтеров из разных городов, – говорит наместник Свенского монастыря игумен Тихон (Колесняк).

Группа единомышленников, организованная брянским выпускником Мастерской бонсай и ниваки Денисом Клевцовым, директором компании «Зеленый город», с удовольствием откликнулась на просьбу игумена Свенской обители привести в порядок монастырский сад. Люди приехали из Москвы, Подмосковья, Калуги, Набережных Челнов, Ижевска, Брянска и Минска. Это профессионалы своего дела и любители зеленой отрасли, среди них есть бухгалтер и стоматолог.

Работы по оздоровлению деревьев предстояло немало – обрезать лишние и переросшие ветки, придать им правильное направление роста, сформировать крону и сделать вид зеленых насаждений эстетичным. Деревья в монастыре различны – это грецкий орех, сливы, яблони, груши. Уход за плодовым садом необходим, чтобы сохранить хороший урожай. Специалисты сделали правильную обрезку не только лиственным породам деревьев, но и хвойным, растущим на территории обители. И еще окультурили красавицу-орхидею. После большой работы стало видно – сад вздохнул.

– Сегодня погода нам благоволит и место тут намоленное, поэтому работается совершенно по-особенному. Деревья в хорошем состоянии, они получают много света, здесь возвышенность, но нуждаются в обрезке. В природе ветки сами отмирают и отваливаются, это долгий процесс, но мы ведь хотим любоваться деревьями сейчас, а не через 50 лет. Поэтому помогаем им это делать. Каждому дереву придаем индивидуальность, подчеркивая все самое красивое, – рассказал мастер бонсай и ниваки, основатель стиля «Русский бонсай» Андрей Дарусенков.

– Как только поступило приглашение сюда приехать, мы не раздумывая согласись. Здесь собралась родная компания, для нас это и практика, а она в нашем деле очень важна, и путешествие, и общение с единомышленниками, и тем более радостно в такой теплой атмосфере сделать благое дело. Красивые ухоженные деревья добавят красоты монастырю. Это вдохновляет, – поделились впечатлениями архитекторы деревьев.

В Свенском монастыре продолжаются работы по озеленению обители. За домиком Петра I в скором времени появится сиреневый сквер – в этом году уже высажена сирень различных сортов. В планах посадить больше можжевельника и придать ему фигуристую форму. А молодой монастырский сад колоновидной сербской яблони уже активно плодоносит, с первого года посадки дает урожай 300 кг.

– Мы благодарим группу архитекторов деревьев за деятельное участие в благоукрашении Свенской обители, которое будет радовать глаз прихожан, братьев и паломников, – сказал игумен Тихон.