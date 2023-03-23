В зону затопления попадают 145 жилых домов в Брянске

В зону затопления в областном центре попадают 145 жилых домов и больше трёх тысяч садовых участков. Об этом рассказали в городской администрации.

Долгосрочный прогноз о весеннем половодье разработал Брянский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Максимальный уровень воды в реке Десне в областном центре может достигнуть 450 сантиметров.

МЧС смоделировало зону затопления. В Брянске в неё попадают 427 приусадебных участков, 145 жилых домов и 3 095 участков в 20 садовых некоммерческих товариществах.

На территории Брянска в зону затопления попадают:

Советский район: улицы Нижне-Заречная, Луговая, Калинина;

Фокинский район: улицы Западная, проезд Западный;

Володарский район: улица Речная;

Бежицкий район: улица Черниговская, Самарская, Дальняя, Ново-Советская, Саратовская, Угольная, Коломенская.

Больше всего от прихода воды страдают около 3500 жителей посёлка Радица-Крыловка. Паводок накрывает улицы Кольцова, Некрасова, Тургенева, Железнодорожной, Гончарова, Пролетарской, Кравцова, Республиканской и переулок Республиканский.

«Организовано непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках и водоёмах. Проводятся работы по очистке ливневых и канализационных стоков, в том числе русел рек и ручьев в посёлке Радица-Крыловка. Специалисты обследовали гидротехнические сооружения. Они готовы к пропуску паводковых вод. 9 марта проведена проверка оснащённости оперативных служб и слаженности их работы в условиях паводка», — отметил начальник управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей СКЛЯР.

Сообщать жителям об угрозе ЧС будет Комплексная система экстренного оповещения населения.