Брянская сборная вернулась с медалями со Всероссийских игр

Команда Брянской области завоевала девять медалей на марафоне «Умный город. Живи спортом».

Первые Всероссийские спортивные игры «Умный город. Живи спортом» прошли в Саратове. В программу вошли деловые, спортивные и культурные мероприятия. В них участвовали более тысячи представителей 30 регионов России.

Сборная Брянской области заняли призовые места. Так, в командном зачёте по баскетболу брянцы получили серебряные медали.

В плавании команда стала третьей. В личном зачёте в соревнованиях в этой дисциплине медали получили Александр Горбачёв, Александр Гаврилов, Марина Остапец, Евгения Молявко.

А в многоборье бронзовую награду в многоборье завоевал Игорь Чубчиков.