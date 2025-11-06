Брянская спортсменка завоевала три медали на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Актуальные темы

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Очередной день охраны труда (ОТ) прошел в филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Мероприятие проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышения культуры производства и улучшения состояния охраны труда в структурных подразделениях филиала.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».