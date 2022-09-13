Брянские спортсмены вернулись с «серебром» с Первенства России

Спортсменки из Брянской области стали вторыми в эстафете на Всероссийских состязаниях.

Чемпионат и первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет и юношей и девушек до 18 лет по эстафетному бегу прошли в Адлере Краснодарского края.

Квартет брянских спортсменок в составе Алины Григорьевой, Яны Микеладзе, Дарьи Гулаковой и Дарьи Буравцовой преодолели трассу за 1:01.01 секунды. Первое место спортсменки уступили сборной Московской области. Девушки вернулись домой с серебряными медалями. Третьими стали легкоатлетки из Санкт-Петербурга.