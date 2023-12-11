Брянские волейболистки выиграли два матча Чемпионата России

Брянские волейболистки выиграли два матча этапа Чемпионата России в Воронеже. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Очередной тур Чемпионата России Высшей лиги Б прошёл в Воронеже. Женский волейбольный клуб «Брянск» встретился с командой из областного центре. Брянские спортсмены выиграли оба матча со счётом 3:0 и 3:1.

Клуб «Брянск» набрал 28 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице.