Брянский спортсмен стал самым ценным игроком сезона

Разыгрывающего брянского «Спартака» Павла Вороненко признали самым ценным игроком в американском футболе. Об этом сообщили в региональном департаменты физической культуры и спорта.

По версии издания First & Goal брянец Павел Вороненко стал самым ценным игроком в российском сезона по американскому футболу-2022. За восемь матчей разыгрывающего брянского «Спартака» набрал 1171 ярд 176 пасовых попыток и 15 тачдаунов при 6 перехватах. Команда с его участием выиграла чемпионство Первой лиги.

В голосовании Павел Вороненко набрал 23 балла из 35 возможных, обойдя ближайшего конкурента на два балла.