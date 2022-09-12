«Кросс нации» пройдёт в День города в Брянске

В День города, 17 сентября, в Брянске пройдёт «Кросс нации — 2022».

В субботу, 17 сентября, жители Брянской области смогут поучаствовать в праздновании Всероссийского дня бега. К дате приурочено масштабное спортивное мероприятие «Кросс нации — 2022». В Брянске забеги пройдут по маршруту «Курган Бессмертия — площадь Ленина». Старт соревнований — в 11 часов.

Регистрация участников и выдача стартовых номеров будет проходить с 13 по 16 сентября с 10:00 до 17:30 по адресу: г. Брянск, ул. Ростовская, 27 (легкоатлетический манеж им. В.Д. Самотёсова, 2 этаж), а также 17 сентября с 09:00 до 11:00 на месте старта. Зарегистрироваться можно и онлайн.