На Брянщине за год портатили более 1 млрд рублей на развитие массового спорта

В областном правительстве обсудили реализацию проекта «Спорт — норма жизни» в прошлом году и планы на текущий год.

На федеральном уровне проект стартовал 1 января 2019 года и имеет целью увеличить число россиян, которые регулярно занимаются спортом до 70%.ъ

Одно из направлений реализации проекта — строительство новых и ремонт имеющихся спортивных объектов от двороых спортплощадок до дворцов спорта международного уровня.

По слвоам и.о. начальника регионального управления физкультуры и спорта Сергея Трусова, за прошлый год на реализацию проекта в регионе поратили более 1 млн рублей.

В частности, в прошлом году продолжили строительство Дворца единоборств в Брянске, который строится без отставания от графика и по состоянию на конец декабря был готов на 57%. Сейчас для него закупается спортивное оборудование для наполнения спортзалов согласно профилю.

Было оборудовано футбольное поле для брянской спортшколы «Спартак» и закуплено оборудование для шести площадок вБрасовском, Рогнединском, Унечском, Жирятинском, Дубровском районах и городе Сельцо на сумму более более 18 млн руб.

Закуплено оборудование для будущего открытого спорткомплекса ов Дятьковском районе на 25,51 млн руб.

В регионе также закуплили оборудование и инвентарь для Брянской областной спортивной школы олимпийского резерва «Русь» и Брянской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам, спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике.

В областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам в апреле прошлого года получила Ратрак для прокладки лыжных трасс. В областную спортивную школу олимпийского резерва «Русь» закупили спортивное оборудование для велоспорта, легкой атлетики и дзюдо. В спортивную школу олимпийского резерва по спортивной гимнастике поставили оборудование. Общие затраты на эти цели составили около 27 млн руб.

Закупили комплект искусственных покрытий для футбольного поля СШ «Электрон» Унечского района.

Купили также оборудование для спортивной школы олимпийского резерва «Сталь».

В этом году потратить на массовый спорт планируется почти 1 053 млн руб.