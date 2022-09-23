Первенство региона по дзюдо стартовало в Брянске

В областном центре начались соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок.

В Первенстве Брянской области по дзюдо участвуют более 150 спортсменов до 21 года из спортшкол Брянска, Новозыбкова и Брянского района. Брянские дзюдоисты поборются не только за медали первенства, но и за право представлять регион на Всероссийском этапе.

«Сегодняшние соревнования проходят на очень высоком уровне. Видна работа и тренеров, и спортсменов», – главный судья соревнований Людмила Стратейчук.