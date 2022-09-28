В Брянске сотрудница Росгвардии сдала ГТО на золотой значок

Старший лейтенант полиции Татьяна Коротеева сдала нормативы ГТО и получила золотой значок. Татьяна работает в отделе вневедомственной охраны Росгвардии в должности инструктора по физической подготовке.

По информации управления Росгвардии по Брянской области, сдача нормативов по летним и зимним видам спорта заняла у нее год.

А самыми сложными, по ее признанию, для нее оказались лыжные гонки.

Сдать нормативы она решила, чтобы самой узнать, по силам ли ей окажется такое испытание.