Брянская спортсменка стала призёром Кубка России по восточному боевому единоборству. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Туле прошли Кубок России и всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине «Кобудо». Участие в нём приняли свыше 1000 спортсменов из 30 регионов России, а также из Узбекистана, Индии, Белоруссии, Латвии, Кубы и Молдовы.

Брянскую область представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике.

На Кубке России в кумитэ кобудо в весовой категории 50 кг выступила Екатерина Зимина. Она завоевала бронзовую медаль. На Всероссийских соревнованиях в весовой категории 45 кг также третье место заняла Арина Липатова.

Кроме того, тренер Николай Новиков стал серебряным призёром в дисциплине «Кобудо-духовая-трубка».