Брянская команда стала призёром чемпионата Евразии по ловле карпа. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Республике Адыгея прошёл чемпионат Евразии по рыболовному спорту в дисциплине «ловля карпа». В рыболовно-спортивном комплексе «Кужора» собрались свыше 90 сильнейших спортсменов из России, Китая, Абхазии, Армении, Беларуси, Республики Корея, Узбекистана, Сирии, Вьетнама, Туркменистана и Казахстана. Они выступали в парных и командных зачётах.

Россию представили брянские спортсмен Сергей и Никита Разлатые, Александр Соколов, Роман Курашин, Владимир и Евгений Николаевы. В личном зачете Сергей и Никита Разлатые завоевали серебряные медали. Сборная региона стала бронзовым призёром в командном зачете.