Брянские «динамовцы» завоевали три медали всероссийских соревнований по самбо. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Анапа Краснодарского края прошли соревнования по самбо всероссийского общества «Динамо». В турнире участвовали 25 команд региональных организаций.

Представители силовых ведомств Брянской области выступили во второй группе. В личном зачёте Анжелика Жукова и Вера Самсонова завоевали бронзовые медали.

Команда заняла второе место турнира.