Брянские тяжелоатлеты привезли шесть наград с чемпионата ЦФО в Туле

Брянские тяжелоатлеты привезли шесть наград с чемпионата ЦФО по пауэрлифтингу в Туле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Туле завершился чемпионат Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. За медали боролись почти 500 атлетов из 18 регионов.

Брянскую область успешно представили воспитанники регионального отделения пауэрлифтинга России. Золотые медали завоевали тяжелоатлеты спортшколы «Олимп» Наталья Потапова и Павел Белеванцев. Также первое место заняла Карина Николаенко из Климовской спортшколы. А её коллега по школе Константин Дмитричев в весовой категории до 105 кг стал абсолютным победителем.

Павел Белеванцев в абсолютном зачёте занял второе место. Также «серебро» завоевал Кирилл Асеев из Дятьково.