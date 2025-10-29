Брянские тяжелоатлеты привезли шесть наград с чемпионата ЦФО в Туле

Брянские тяжелоатлеты привезли шесть наград с чемпионата ЦФО по пауэрлифтингу в Туле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Туле завершился чемпионат Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. За медали боролись почти 500 атлетов из 18 регионов.
Брянскую область успешно представили воспитанники регионального отделения пауэрлифтинга России. Золотые медали завоевали тяжелоатлеты спортшколы «Олимп» Наталья Потапова и Павел Белеванцев. Также первое место заняла Карина Николаенко из Климовской спортшколы. А её коллега по школе Константин Дмитричев в весовой категории до 105 кг стал абсолютным победителем.
Павел Белеванцев в абсолютном зачёте занял второе место. Также «серебро» завоевал Кирилл Асеев из Дятьково.
Поддержка с обратной связью
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсудили в Смоленске. На прошлой неделе в КВЦ им. Тенишевых состоялся образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях», который собрал представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, а также организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семинара прошли лекции, практикумы и мастер-классы.
Сохраняя наследие
Смоленская крепостная стена — главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Большая работа ведётся в этом направлении и в Государственном музейном комплексе «Смоленская крепость». В том числе при поддержке Правительства региона и Министерства культуры
На старт!
В муниципалитетах Смоленщины продолжают создавать комфортные условия для занятий физкультурой и спортом, приобщая к активному и здоровому образу жизни молодёжь. В различных уголках региона строят и ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. «В этом году в области уже открыто шесть новых спортивных объектов. Сейчас в посёлке Красном возводим современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс», – поделился новостями губернатор Василий
Каникулы с пользой: Как организуют детский отдых в регионе?
Для юных смолян этим летом работала 191 организация отдыха и оздоровления, где укрепили своё здоровье и с пользой провели время почти 18 тысяч ребят. В детских лагерях побывали более 470 детей смолян-защитников, и ещё для сотни мальчишек и девчонок была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, на смоленской земле отдохнули 100 ребят из подшефного
«Папа поймёт и всегда поддержит»
В КДЦ «Губернский» прошёл концертный вечер, приуроченный ко Дню отца. В концертном зале не было свободных мест – на праздник собралась разнообразная публика – от студентов и педагогов до врачей, военнослужащих, депутатов и представителей общественных и ветеранских организаций. «У нас сегодня удивительная аудитория – студенты и педагоги, врачи и военнослужащие, депутаты и представители ветеранских, общественных
Есть что делать
Туристический потенциал Смоленской области получил высокую оценку. Регион стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» сразу в трёх номинациях. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Первое место заняли ролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск-2025». Видео «Смоленск. Есть что делать» завоевало второе место. Работы оценивало экспертное жюри. Ещё одной награды (Гран- при фестиваля) был