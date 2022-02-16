Брянская делегация участвует во всероссийском съезде фермеров

Сегодня в Москве свою работу начал XXXIII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Делегаты от Брянщины также прибыли на мероприятие.

По традиции участники из различных регионов ежегодно собираются в столице и детально обсуждают актуальные темы развития агропромышленного комплекса. Фермеры совместно с властями и представителями различных сфер АПК коллективно ищут решения самых непростых задач отрасли.

“Один из основных вопросов — это, конечно, совершенствование ценообразования: стоимость горючего, электроэнергии, минеральных удобрений для фермеров. Надеемся, что на этом съезде будет рассмотрена и процедура получения фермерами льготного кредитования, — рассказала корреспонденту “Город 32” президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, сельхозкооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Брянской области “Фермеры Брянщины” Елена Левченко. — Вопросов, на самом деле, много. Большинство из них уже были обозначены в ходе подготовки к мероприятию. И, как показывает практика прошлых съездов, на них удается найти нужные решения”.

В числе ключевых вопросов первого дня отраслевого мероприятия алгоритмы сбыта сельхозпродукции и развитие кооперации, роль фермерских хозяйств в социальной жизни села, виды господдержки малых форм хозяйствования и многое другое.

Вместе с Еленой Левченко Брянскую область на всероссийском съезде представляют фермеры, члены АККОР Алексей Гришин, Татьяна Кравцова и Наталья Мерзлова, заместитель начальника отдела животноводства департамента сельского хозяйства региона Ольга Вечирко, а также заместитель директора регионального филиала Россельхозбанка Евгений Лысых.

Накануне мероприятия глава регионального АККОР не только поделилась с корреспондентом “Город 32” ожиданиями от предстоящей отраслевой встречи, но и рассказала о текущем состоянии фермерства на Брянщине:

“Сегодня фермерская продукция составляет около 17% от всей производимой нашим регионом сельскохозяйственной продукции. Очень большое разнообразие направлений. В животноводстве наряду с привычными нам симменталами и красно-пестрыми коровами появляются такие высокопродуктивные породы, как джерсейская и айрширская. Набирает темпы овощеводство — в Брянском, Суземском, Погарском и Комаричском районах. Фермеры Брянской области в этом году планируют увеличить площади под выращивание овощных культур, включая свёклу, капусту, морковь и лук”.

Елена Левченко отметила, что очень интересным направлением для фермеров становится выращивание ягод. И хоть в Суражском и Брянском районах есть хозяйства, где выращивают землянику, малину и ежевику, всё же потребности жителей в ягодах удается покрывать лишь на 8-9%. А значит, есть, куда расти. Также президент регионального АККОР отметила повышенный интерес к освоению фермерских направлений как среди начинающих предпринимателей, так и среди тех, кто не первый год в деле:

“В агробизнес прибывает молодежь. Очень востребованы обучающие программы именно по сельскохозяйственным направлениям. В прошлом году была запущена “Школа фермеров”, на счету которой уже 46 выпускников. Наш аграрный университет дает хорошие знания. Причем осваивать новые направления приходят не только новички, но и опытные фермеры, те, кто стремится идти в ногу со временем и грамотно выстраивать производство”.

По данным организаторов, в здании Правительства г. Москвы сегодня собралось 427 глав фермерских хозяйств, руководителей региональных фермерских организаций АККОР, начальники департаментов МСХ РФ, руководители региональных министерств сельского хозяйства РФ из 70 регионов страны, представители научного сообщества.

Работа XXXIII съезда АККОР России завершится 17 февраля.