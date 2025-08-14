Улицу Менжинского в Брянске отремонтируют по нацпроекту

Улицу Менжинского, ведущую к стадиону «Спартак», в Брянске отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Фокинском районе Брянска продолжается капитальный ремонт улице Менжинского. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновил 2,3 километра дороги, которая ведёт к стадиону «Спартак».
Специалисты укладывают новый асфальт и обустраивают тротуары. Также рабочие обновят ливневую канализацию. Освещать улицу будут новые светодиодные светильники. Также подрядчик смонтирует пешеходное ограждение и обновит заездные карманы для общественного транспорта. Для пассажиров поставят новые автопавильоны.
В завершении рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.
Ремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
13.08.2025 11:45
На стройплощадке
Ход возведения и ремонта объектов инфраструктуры стал основной темой регионального штаба по строительству, которое провёл на прошлой неделе губернатор Василий Анохин. И эти работы, подчеркнул глава региона, находятся на его личном контроле. Отметим, что многие проекты реализуются при поддержке федеральных программ в рамках нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным Сейчас в регионе в работе более
13.08.2025 11:44
Чтобы вера наполняла сердца
В минувшие выходные в областном центре прошли торжества, посвящённые Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия». Губернатор Василий Анохин принял участие в Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе. К ней также присоединились митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, сотни смолян, архипастыри, духовенство, участники крестного хода из Витебска и многочисленные паломники. Службу возглавил экзарх
13.08.2025 11:43
Имени Гагарина
Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя нашего великого земляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. О таком решении сообщил губернатор Василий Анохин. «Название выбрано не случайно. Подвиг Юрия Алексеевича — это всенародное достояние, а его улыбка стала одним из главных символов нашей страны, олицетворяющих движение вперёд, прогресс и созидание», – прокомментировал губернатор. Он напомнил, что работа
13.08.2025 11:42
На старт, внимание…
Исследования показывают: всё больше жителей региона выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует в том числе строительство и реконструкция спортивных сооружений. Ряд проектов сейчас в работе. Так, в Вязьме возводится новый плавательный бассейн. «Строим спортобъект в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта РФ». На эти цели направлено свыше 380 млн рублей, из которых большая
13.08.2025 11:39
Куда пойти учиться?
Как готовят молодых специалистов для нужд региона? В регионе продолжают привлекать молодые кадры на предприятия и в учреждения. И эта работа постепенно совершенствуется. Большое внимание уделяется целевому обучению и поддержке молодых профессионалов. Создание системы непрерывной подготовки кадров — от школы до работодателя – обсудили на днях на встрече, которую провёл губернатор Василий Анохин с ректорами