Улицу Менжинского в Брянске отремонтируют по нацпроекту

Улицу Менжинского, ведущую к стадиону «Спартак», в Брянске отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Фокинском районе Брянска продолжается капитальный ремонт улице Менжинского. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновил 2,3 километра дороги, которая ведёт к стадиону «Спартак».

Специалисты укладывают новый асфальт и обустраивают тротуары. Также рабочие обновят ливневую канализацию. Освещать улицу будут новые светодиодные светильники. Также подрядчик смонтирует пешеходное ограждение и обновит заездные карманы для общественного транспорта. Для пассажиров поставят новые автопавильоны.

В завершении рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Ремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».