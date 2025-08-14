Суд ограничил свободу брянцу за использование поддельных водительских прав. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об использовании поддельного водительского удостоверения. На скамье подсудимых оказался 24-летний житель Жуковского района.

В апреле 2025 года в посёлке Тросна фигуранта за рулём автомобиля остановили сотрудники ГИБДД. Документы вызывали у полицейских подозрения в подлинности.

Молодой человек признался, что никогда не учился в автошколе и не сдавал экзамены. А в 2019 году он купил водительское удостоверение в интернете. Он заплатил за него 40 тысяч рублей.

Суд ограничил виновному свободу на полгода.