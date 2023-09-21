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Брянские эксперты назвали причины дефицита кадров на предприятиях региона

2023, 21 сентября 16:31 Экономика
Брянские эксперты назвали причины дефицита кадров на предприятиях региона
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Брянские эксперты назвали причины дефицита кадров на предприятиях региона

Участники «Экспертного клуба» Брянской области обсудили причины дефицита кадров на предприятиях региона. 

В России для преодолениях кадрового дефицита на предприятиях  год назад появилось движение «Профессионалы». Там студенты техникумов и колледжей, а также старшеклассники, могут развить профессиональных компетенции, в том числе в высокотехнологичных сферах.  

Участники «Экспертного клуба» Брянской области обсудили ситуацию с обеспечением кадрами производственных предприятий и причины дефицита сотрудников.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что отсутствие сотрудников часто не зависит от некомпетентности соискателей.  основная проблема связана с оплатой труда и налагаемых обязанностей. 

«Одно из высокотехнологичных предприятий региона ищет начальник конструкторского отдела, главного конструктора, по сути. Этот сотрудник должен руководить созданием новых комплексов, машин, аппаратов, приборов, механизмов, обеспечивая их высокий технический уровень, конкуренто- и патентоспособность, соответствие современным достижениям науки и техники, требованиям технической эстетики и наиболее экономичной технологии производства. Предлагаемая заработная плата – 55 тысяч рублей. Как у кассира алкомаркета или водителя автобус», – уточнил Егорушкин.

Также эксперт добавил, что конкуренция между секторами экономики исключает узких специалистов из высокотехнологичных секторов.

«Толковый молодой инженер-конструктор выбирает, идти ли ему работать по специальности за «минималку» или выбрать место продавца с зарплатой вдвое больше при гораздо меньшей ответственности», — уверен Егорушкин. 

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов подчеркнул, что с кадрами нужно целенаправленно работать. Он привел пример компании «Сибур». Там уделяли внимание не только отбору сотрудников, но и их обучения и мотивации.

Работников обеспечивали жильем, помогали трудоустроить родственников, давали места в садах и школах детям. 

«Дело в том, что большинство  работодателей забывает, что даёт работу людям. Которым эта работа нужна, чтобы жить, а не для того, чтобы приносить прибыль акционерам. И опыт «Сибура» показал, что как только работодатель начинает видеть в своих сотрудниках живых людей с их потребностями – и обеспечивает удовлетворение этих потребностей – весь «дефицит кадров» сразу же заканчивается», — заключил эксперт. 

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