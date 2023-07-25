Брянские эксперты обсудили развитие малых городов

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили важность развитие небольших муниципалитетов.

В конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Развитие малых городов и исторических поселений» победили сразу два муниципалитета Брянской области. Стародубский муниципальный округ получил 72,3 млн рублей на проект «Благоустройство территории «Сквера 40-лет Победы». А Суражскому муниципальному району выделили такую же сумму на благоустройство городского парка.

Губернатор Брянской области отметил, что уникальность малых городов, поселков и сел в том, что там бережно хранят традиции добрососедства и взаимопомощи. Его поддержал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров.

«Не раз приходилось бывать в малых населённых пунктах Брянской области в рамках добровольческой деятельности, а также по вопросам организации и передачи помощи военным, находящимся как на приграничных территориях, так и в зоне специальной военной операции. Отрадно видеть, что люди верят в настоящее и будущее своей страны, своего региона, и понимают, как важно в настоящий момент быть сплоченными и едиными!» – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что создание комфортной среды в таких муниципалитетах поможет укрепить территориальную целостность государства.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что участие в конкурсах важно для муниципалитетов.

«Сам конкурс – это стимул к конструктивному творчеству, к инициативе снизу. Он заставляет «шевелиться» муниципальных чиновников, напоминает им, что никакая текучка и рутина не должны заслонять главное, стремление к цели – к улучшению жизни земляков», – добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что для позитивных изменений в малых городах нужны образовательные учреждения медучреждения, предприятия, индустрия культуры и туризма.

Социолог Екатерина Карпенко добавила, что малые города притягательны для внутреннего туризма. Но для этого нужна инфраструктура.

«Поэтому выделение средств на поддержку проектов — весомый вклад в экономику Брянской области, имеющий долгосрочный эффект», – заключила эксперт.